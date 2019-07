Stiri pe aceeasi tema

- Politistii clujeni au intocmit peste 50 de dosare penale pentru consum si trafic de droguri in timpul festivalului Electric Castle, desfasurat in perioada 17 – 21 iulie la Castelul Banffy, din comuna Bontida. „In cele cinci zile ale festivalului Electric Castle, politistii din cadrul IPJ Cluj si cei…

- Patru persoane fara permis de conducere au fost depistate in trafic, in doar doua zile de catre polițiștii din Alba. Pe numele acestora au fost intocmite dosare penale pentru comiterea infracțiunii de conducere fara permis. Potrivit IPJ Alba, vineri, in jurul orei 15,20, polițiștii Biroului Rutier,…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Timisoara, sub coordonarea unui procuror al DIICOT Timisoara, au prins in flagrant si au retinut pentru 24 de ore un tanar de 25 de ani, cetatean german, cercetat acum pentru trafic international de droguri de mare risc. Acesta a…

- Cea mai recenta decizie a Curtii Constitutionale, referitoarea la legea de organizare a politiei judiciare, poate duce la admiterea in instanta a nulitatii urmaririi penale in numeroase dosare, sustine Sindicatul Politistilor din Romania "Diamantul". Politistii afirma ca legea invalidata de CCR este…

- Tot mai mulți cetațeni, au devenit nepasatori in fața legii. Infracțiunile rutiere se inmulțesc pe zi ce trece, iar oamenii legii intocmesc dosare penale pe banda rulanta. In trafic, nimic nu ii mai sperie pe șoferi, nici macar riscurile la care se expun. Doi barbați au fost identificați conducand fara…

- Polițiștii si procurorii DIICOT au organizat, in ultima saptamana, o acțiune pentru prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri de risc și mare risc, fiind intocmite 33 de dosare penale. Actiunea a vizat participantii la festivalul de muzica electronica Sunwaves, din Mamaia.…

- 33 de dosare penale au fost intocmite de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Constanta, sub coordonarea procurorilor DIICOT Constanta, in ultima saptamana, in urma unor actiuni pentru prevenirea si combaterea consumului si traficului de droguri de risc si mare risc. Potrivit politistilor…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Constanța, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.- S.T. Constanța, au organizat, in ultima saptamana, o acțiune pentru prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri de risc și mare risc . 33 de dosare penale au fost intocmite…