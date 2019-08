Papa Francisc s-a aratat "ingrijorat", duminica, dupa traditionala rugaciune Angelus, cu privire la incendiile care devasteaza padurea amazoniana, "acest plaman vital pentru planeta noastra", scrie AFP, conform news.ro.

"Suntem preocupati pentru vastele incendii care se dezvolta in padurea amazoniana. Acest plaman de padure este vital pentru planeta", a spus Suveranul pontif in fata unei multimi de credinciosi adunati in Piata Sfantul Petru.

Papa, care organizeaza in aceasta toamna o conferinta mondiala despre Amazon, i-a indemnat pe cei 1,3 miliarde de catolici de pe planeta sa…