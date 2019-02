Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile Uniunii Europene (UE) au emis un ordin de retragere de la comercializare a ceasului inteligent Safe-KID-One destinat copiilor, comercializat de catre o companie din Germania, pe motive de securitate sau confidentialitate, aceasta decizie fiind o premiera la nivelul

- Un numar de 1.522 de locuri de munca din Spatiul Economic European sunt disponibile persoanelor interesate, fiind oferite de angajatori prin intermediul retelei EURES Romania, informeaza miercuri ANOFM. Cele mai multe locuri de muncă oferite prin reţeaua EURES România sunt în Spania…

- Peste 1.500 de locuri de munca pentru romani in strainatate! Sute de posturi pentru oameni fara calificare. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.568 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: – Spania – 1.007 locuri de munca: 800 muncitor necalificat…

- Fitbit a anuntat lansarea in premiera a metodei de plata Fitbit Pay in Romania. Incepand de astazi, toti clientii Bancii Transilvania care au cel mai nou tracker Fitbit Charge 3 Special Edition sau un smartwatch Fitbit Ionic si Fitbit Versa isi pot adauga datele cardului de credit sau debit VISA in…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 2460 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 954 locuri de munca: 950 muncitor necalificat in agricultura – cules capșuni, 4 tehnician turbine eoliene; Germania – 537 locuri de munca: 120 curier,54 electrician,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 2.460 locuri de munca vacante, anunța, miercuri, Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM). (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!) Cele mai multe joburi sunt in Spania și in Germania,…

- Premierul Viorica Dancila a salutat vineri preluarea de catre grupul Liberty House a Combinatului Siderurgic din Galati si a exprimat deschiderea si sprijinul Guvernului pentru extinderea investitiilor acestuia in Romania. Potrivit unui comunicat al Executivului, prim-ministrul şi vicepremierul…