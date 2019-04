Stiri pe aceeasi tema

- Politia nord-irlandeza a anuntat, sambata, arestarea a doi barbati cu varste de 18, respectiv 19 ani, in cadrul anchetei care vizeaza moartea jurnalistei Lyra McKee (foto), 29 de ani, impuscata in noaptea de joi spre vineri la Londonderry, scrie AFP....

- Sandra McCurry, din Belfast, Irlanda, s-a refugiat in munca dupa ce și-a pierdut membrii familiei. Acum 17 ani, soțul ei, Raymond, s-a sinucis, apoi fratele ei, David, și, acum doi ani, fiul ei in varsta de 28 de ani. Fiul cel mare al femeii, Andrew, 35 de ani, povestește ca mama lui s-a chinuit mulți…

- Polițiștii nu au inca niciun suspect in cazul asasinatului din Vrancea, care a avut loc in urma cu trei zile. Autoritațile inca incearca sa afle cu exactitate ce s-a intamplat. Asasinatul pare sa fie o reglare de conturi in stil mafiot, dar poate fi și un jaf eșuat, avand in vedere ca in mașina victimei…

- Detalii cutremuratoare ies la iveala in cazul crimei comise sambata seara in localitatea Farcașa din Neamț. Gabriela Zanoaga a fost impușcata de fostul soț in casa parinților ei pentru a scapa de barbatul violent. Individul este acuzat ca a tras in femeia de 35 de ani cu o arma artizanala de vanatoare.…

