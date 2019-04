Despăgubiri de 100.000 de lei pentru o angajată a unui supermarket care și-a rupt piciorul la serviciu Accidentul de munca s-a petrecut in 2013, potrivit Radio Timișoara. Femeia, angajata pe postul de casier, urcase pe o scara pentru a aranja marfa in momentul in care scara a fost lovita de un coleg cu un transpalet. Casiera s-a dezechilibrat și a cazut, rupandu-și calcaiul. Litigiul de munca a fost inițial judecat de magistrații de la Tribunalul Arad care au decis ca societatea comerciala trebuie sa ii plateasca angajatei 100.000 de lei reprezentand daune morale. Sentința a fost atacata cu apel, iar acesta a fost judecat de magistrații de la Curtea de Apel Timișoara. Judecatorii… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

