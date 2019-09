Deși se dau ȚEPE uriașe românii nu vor să înțeleagă! NU CUMPĂRA ACESTE MAȘINI Romanii care cumpara mașini second-hand de la intermediari trebuie sa fie atenți la actele pe care le primesc, pentru ca se pot trezi ca nu pot inmatricula mașina in țara. O mașina adusa din Germania, spre exemplu, poate avea ștampila pe talon pentru “casare/dezmembrari” (Verwertungsnachweis lag vor). O astfel de mașina este aproape imposibil de repus in circulație chiar și in Romania, deși este in stare de funcționare. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Statul german incurajeaza achiziția de mașini electrice și ofera 10.000 euro prima de casare pentru mașini care sunt in stare… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

