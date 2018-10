Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai important meci al etapei a 12-a a Ligii 1 Betano si unul dintre derby-urile campionatului, U Craiova - FCSB, se disputa cu „casa inchisa”. Cu trei zile inainte de jocul programat duminica, de la ora 21:00, biletele au fost

- Gigi Becali a explicat de ce vorbește atat de mult in ultima vreme despre transferurile lui Alexandru Mitrița și Nicușor Bancu de la CSU Craiova, deși duminica e meciul direct dintre FCSB și olteni. "I-am laudat pe Mitrița și Bancu pentru ca sunt cei mai buni jucatori romani din campionat. Eu vorbesc…

- Gigi Becali l-a criticat pe selectionerul Cosmin Contra pentru ca nu i-a folosit cu Serbia pe Alexandru Mitrita si pe Nicusor Bancu de la CSU Craiova. Si pentru ca se apropie meciul CSU Craiova - FCSB, Becali a facut din nou o oferta pentru ei, trei milioane pentru Mitrita si doua pentru Bancu. "Maine,…

- CS U Craiova a dominat prima repriza a partidei cu CFR Cluj și a irosit doua ocazii mari, prin Nicușor Bancu și Alexandru Mitrița. Cei mai valoroși jucatori din echipa lui Mangia l-au facut mare, pe rand, pe goalkeeper-ul lituanian Giedrius Arlauskis, care a avut doua parade de senzație la șuturile…

- U Craiova fost spectaculoasa in disputa cu FC Voluntari, ultima a etapei a 6-a din Liga 1. Oltenii s-au impus cu 5-1 și au reușit de departe cel mai bun meci al sezonului. Nicușor Bancu, de trei ori, Renato Kelic și Alexandru Mitrița au fost marcatorii golurilor Craiovei, care izbutește astfel a doua…

- U Craiova a facut o prima repriza extrem de spectaculoasa in disputa cu FC Voluntari, ultima a etapei a 6-a din Liga 1. Oltenii conduc la pauza cu 4-0 și fac de departe cel mai bun meci al sezonului. Nicușor Bancu, de doua ori, Renato Kelic și Alexandru Mitrița au fost marcatorii golurilor Craiovei,…

- Internationalul si mijlocasul celor de la CS U Craiova, Nicusor Bancu, a vorbit despre meciul din prima etapa a noului sezon de Liga 1 Betano, impotriva celor de la Poli Iasi. Oltenii vor debuta in acest sezon pe teren propriu.

- U Craiova se poate desparți in perioada urmatoare de Nicușor Bancu, dupa ce in aceasta vara oltenii i-au mai vandut pe Baluța, Screciu și Gustavo. Dinu Gheorghe, fostul președinte de la Rapid, Astra și Dinamo, susține ca U Craiova il va vinde pe fundașul in varsta de 25 de ani, cel mai probabil la campioana…