Stiri pe aceeasi tema

- „Preambulul moțiunii de cenzura de joi s-a petrecut la Senat! In ședința de plen a Senatului de astazi, PSD a fost incapabil sa iși mobilizeze senatorii pentru a putea trece mai multe legi organice, unele inițiate chiar de catre guvernul PSD. Asta in condițiile in care ar fi trebuit sa aiba o majoritate…

- "Noi chiar am crezut ca semnatarii moțiunii vor sa dea jos guvernul cat mai repede, așa ca le-am propus ca votarea sa fie sambata. PNL chiar iși dorește ca sambata sa fie zi lucratoare pentru toata lumea, deci nu vad de ce ar avea o problema. Dar toți acești ipocriți evita sa urgenteze votul pe care…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat ca ceea ce face PSD este „o bataie de joc”, ilegal și neconstituțional, sa vrea sa puna dezbaterea și votul moțiunii de cenzura in zile precum vineri, sambata sau duminica.„Ce vrea PSD? PSD vreau sa duca dezbaterea și votul la moțiunea de cenzura vineri,…

- Viorica Dancila anunta ca motiunea de cenzura nu va trece nici de aceasta data, intrucat opozitia vine "fara alternativa si fara cea mai mica idee despre ce vor face a doua zi". "Si fiindca nu poate exista sustinere pentru…nimic, nici aceasta motiune nu va trece", sustine Dancila. nu va trece nici…

- Motiunea de cenzura initiata de PNL si intitulata „Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!” noteaza ca Guvernul Dancila poate sa fie numit guvernul sanselor ratate pentru Romania, reproseaza Guvernului lipsa investitiilor in infrastructura, sanatate si educatie, faptul…

- Deși a spus clar și raspicat ca nu se va intoarce niciodata in PSD, Victor Ponta are, totuși, nevoie de fostul sau partid in incearcarea de a ajunge la putere. PRO Romania se va așeza la masa cu PSD, pentru a forma o eventuala guvernare, dar asta de abia dupa ce va vota moțiunea de […] The post Partidul…

- Social-democratii vor pleca de la guvernare daca ar trece o motiune de cenzura, dar aceasta nu va fi adoptata de Parlament, a spus vineri secretarul general al PSD, Mihai Fifor. "Este fals ca PSD se agata de guvernare. Plecam maine daca trece o motiune de cenzura si vine cineva care sa asigure functionarea…

- Președintele PRO Romania a șters pe jos cu premierul Viorica Dancila intr-o postare pe pagina personala de Facebook. Victor Ponta s-a infuriat dupa ce Viorica Dancila l-a amenințat ca il da in judecata, pentru o simpla ironie. Președintele PRO Romania le-a raspuns unor jurnaliști ca daca Dancila…