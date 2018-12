Stiri pe aceeasi tema

- In urma activitatilor desfasurate de politisti de investigatii criminale de la Politia municipiului Rm. Sarat, a fost identificat si prins un adolescent in varsta de 15 ani, din Vrancea, cu privire la care s-a stabilit ca este principalul banuit in cazul unui furt din locuinta comis la inceputul lunii…

- Actul normativ prin care politistii si militarii pot folosi banii de chirie pentru plata ratei la casa a fost publicat, joi, in Monitorul Oficial, anunța Ministerul Afacerilor Interne.Polițiștii și militarii care primesc compensație lunara pentru chirie vor putea folosi aceasta suma de bani pentru…

- Klaus Iohannis a semnat decretul pentru modificarea legilor privind statutul Politistului, respectiv a Statutului cadrelor militare. Potrivit actelor normative, politistii si militarii care beneficiaza de compensatia lunara pentru chirie o pot folosi pentru plata ratei locuintei achizitionate.

- Un tanar a furat banii din portofelul unei cliente, chiar daca a vazut ca este filmat. Hoțul nu s-a sinchisit de camerele de supraveghere dintr-un cabinet veterinar din Timișoara, a luat banii și a plecat. Imaginile au devenit publice, iar pagubașa spera ca Poliția sa dea de urma acestuia pentru a-și…

- O femeie care a gasit un card pe jos a cheltuit in cinci zile peste 2.500 de lei de pe el cumparand medicamente de la farmaciile din oraș, anunța IPJ Neamț. Poliția din Piatra Neamț a facut publice imagini de pe camerele de supraveghere din farmaciile in care a facut cumparaturi femeia, cerand celor…

- Omul considerat a fi cel mai tanar miliardar de pe continentul african si cel mai bogat om din Tanzania, Mohammed Dewji, a fost rapit joi de barbati inarmati la Dar es Salaam, au anuntat surse oficiale citate de AFP si DPA. Conducatorul de 43 de ani al grupului METL prezent in circa zece tari…

- Ion Craciunescu a mers luni, 24 septembrie, la Poliția sectorului doi pentru a da declarații, in calitate de martor, impotriva președintelui FRF, Razvan Burleanu, informeaza mediafax.Citește și: Liviu Dragnea face anuntul asteptat: Mutarea care ar putea lovi in plin Realitatea TV Inițial,…