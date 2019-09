Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna, presedintele USR, sustine ca Viorica Dancila trebuie sa o retraga propunerea de comisar european, Rovana Plumb, deja acceptata de Ursula von der Leyen, si sa faca o alta propunere, o persoana competenta si integra.Intr-un dialog cu Denise Rifai la Realitatea TV, prezidentiabilul…

- Presedintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a declarat ca, in cazul in care se confirma ca portofoliul de comisar european destinat Romaniei va fi gestionat de Rovana Plumb, "este clar ca a fost doar o negociere politica" si a sustinut ca Rovana Plumb are "profilul unui om politic slab", transmite…

- Rovana Plumb, comisar european. Comisia Europeana nu a anuntat insa pe ce portofoliu. Ursula von der Leyen, noul presedinte al Comisiei Europene, a sustinut audierile celor doi romani desemnati pentru un portofoliu in cadrul CE, Rovana Plumb si Dan Nica. In ceea ce privește Romania, Ursula von der Leyen…

- Vitorul presedinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,ar fi acordat Romaniei portofoliul Transporturilor in Executivul Europan, insa Rovana Plumb și Dan Nica au fost refuzați pentru postul de comisar european.

- Sursele DCNews de la Bruxelles spun ca Romania e ar fi in carți pentru funcția de comisar european pentru Transporturi. Ursula von der Leyen nu a blocat cele doua propuneri ale Romaniei, Dan Nica și Rovana Plumb, așa cum se zvonea, ci le-a trimis mai departe. Ursula von der Leyen a ajuns…

- Noua grupare „Renew Europe” din Parlamentul European, din care face parte și USR-PLUS, și care a fost constituita la inițiativa En Marche (partidul lui Emmanuel Macron), face demersuri insistente pentru respingerea PSD-iștilor propuși sa preia un post de comisar european, zic surse politice pentru…

- Premierul Viorica Dancila se va intalni, marti, 20 august, de la ora 11.00, la Bruxelles, cu viitorul presedinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Intalnirea are ca scop discuții despre desemnarea noului comisar european din partea Romaniei. „Am vorbit saptamana trecuta (cu seful statului…

- ​​Premierul Viorica Dancila se întâlnește, marți, la Bruxelles, cu noul președinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit agendei oficiale a șefei guvernului de la București. Potrivit unor surse politice, Viorica Dancila va discuta despre nominalizarile pe care Guvernul…