Demontarea unei statui sovietice la Praga: Ambasadorul rus a fost convocat la MAE ceh In august, autoritatile municipale au acoperit cu o prelata statuia maresalului sovietic Ivan Stepanovici Konev, in al 6-lea arondisment al capitalei cehe, provocand o reactie vehementa din partea Moscovei.



Ministrul rus al culturii, Vladimir Medinski, l-a calificat pe Andrej Kolar, primarul arondismentului 6, drept "gauleiter", cum era denumit liderul de filiala regionala a partidului nazist german in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.



In timp ce Konev este considerat un erou in Rusia, numerosi cehi vad in el un personaj ce simbolizeaza opresiunea din epoca sovietica.

Sursa articol: dcnews.ro

