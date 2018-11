Stiri pe aceeasi tema

- Natalitate a scazut in țarile bogate, dar crește in cele in curs de dezvoltare , conform unui studiu publicat vineri, 9 noiembrie, citat de Agerpres . Astfel, fertilitatea la nivel mondial a scazut la jumatate in comparatie cu anul 1950, insa in prezent se inregistreaza disparitati uriase in ceea ce…

- Singapore, Japonia si Spania sunt cele trei tari ai caror locuitori au cea mai mare speranta de a trai mai multi ani in conditii de sanatate, potrivit unui raport publicat de revista The Lancet si citat de EFE, informeaza Agerpres. Speranţa unei vieţi sănătoase este de 74,2 ani în…

- Speranta unei vieti sanatoase este de 74,2 ani in Singapore; de 73,1 ani in Japonia si 72,1 ani in Spania, potrivit acestui studiu realizat de The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la Universitatea din Washington. La polul opus, tarile cu cea mai mica speranta de viata sanatoasa…

- Un studiu realizat de The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la Universitatea din Washington și publicat de revista The Lancet, joi, 8 noiembrie, indica doar trei tari ai caror locuitori au cea mai mare speranta de a trai mai multi ani in conditii de sanatate: Singapore, Japonia si…

- Un avion american EP-3 Aries a fost interceptat luni în spatiul aerian international de deasupra Marii Negre de un avion rusesc SU - 27, care a trecut cu viteza mare prin fata avionului american, punând în pericol pilotii si echipajul, anunta Fortele Navale Americane din Europa…

- Un nou tratament împotriva tuberculozei rezistente la antibiotice, testat în Belarus, a vindecat complet peste 90% dintre pacienții care au participat la studiu și s-ar putea dovedi hotarâtor în lupta împotriva acestei maladii cu potențial mortal, transmite marți AFP.O…

- O echipa de medici din Belarus, tara cu unul dintre cele mai ridicate niveluri de infectii cu tuberculoza multirezistenta, a folosit bedachilina in combinatie cu alte antibiotice pentru a trata, timp de mai multe luni, un grup de pacienti bolnavi de TBC. Rezultatele sunt edificatoare pentru medici:…

- O capușa uriașa a fost descoperita in Suedia. Insecta din specia Hyalomma ajunge pana la trei centimetri și poate transmite boli grave la om. Aceasta a fost descoperita in premiera in aceasta țara, a anunțat postul național de radio din Suedia. Hyalomma este un gen de capuse cu corpul tare, comun in…