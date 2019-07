Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Craiova a amanat, joi, pentru 10 septembrie, decizia finala in dosarul lui Dianu Felix. Barbatul de 41 de ani, din orasul Targu-Carbunesti, a fost trimis in judecata pentru o crima pe care ar fi savarșit-o in 2010. Acesta a fost condamnat inițial, la Tribunalul Gorj, la 19 ani…

- Magistrații Curții de Apel Craiova au stabilit, miercuri, sentința definitiva, dupa apelul procurorilor de la Parchetul de pe langa Judecatoria Novaci impotriva sentinței stabilite in cazul tanarului acuzat ca a agresat un jandarm. Instanța din Banie a admis acțiunea, a desfiintat in parte sentinta…

- Barbatul de 39 de ani, din comuna Bengești-Ciocadia, care a ajuns in arest anul trecut, in ajunul Craciunului, dupa ce și-ar fi ințepat soția cu un cuțit, in zona gatului, va afla decizia finala, la Curtea de Apel Craiova, dupa ce victima a atacat sentința stabilita pe 9 aprilie, la Tribunalul Gorj.…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj au contestat, luni, decizia judecatorilor care le-au respins propunerea de arestare preventiva formulata in cazul barbatului de 38 de ani, din Bumbești-Jiu, acuzat de tentativa de omor. Verdictul va fi stabilit la Curtea de Apel Craiova,…

- Dianu Felix, barbatul de 41 de ani, din orasul Targu-Carbunesti, trimis in judecata pentru o crima pe care ar fi savarșit-o in 2010, a obținut, marți, o noua amanare. Curtea de Apel Craiova a decis ca urmatorul termen sa aiba loc pe 10 mai, instanta urmand sa se pronunte asupra cererii de „administrare…

- La solicitarea avocatului lui Nicolae Margel, judecatorii de la Tribunalul Gorj au amanat hotararea definitiva la contestația depusa de barbatul de 22 de ani, acuzat de comiterea talhariei de la casa de pariuri, impotriva menținerii masurii de arestare preventiva in timpul procesului de la Judecatoria…