Decizia definitiva in cazul drogurilor care au invadat“ litoralul

- Judecatorii Sectiei I Civile din Tribunalul Constanta au dispus obligarea lui Gheorghe Topalu, fostul primar al localitatii Aliman, sa achite catre primaria pe care a condus o suma de 293.799 de lei, reprezentand "contravaloare prejudiciuldquo;, conform minutei judecatoresti. Decizia Tribunalului Constanta…

- „Apasarea butonului «Like» reprezinta sau nu o forma de exprimare?“. Este intrebarea in jurul careia s-a invartit un dosar in care un petent s-a indreptat impotriva Inspectiei Judiciare, contestand rezolutiile de clasare pronuntate de aceasta structura a CSM. Aceste rezolutii se refereau la o sesizare…

- Curtea de Apel Craiova a luat, joi, o decizie definitiva in cazul „Sorina”. Magistrații au respins cererea de revizuire a adopției internaționale, astfel, fetița din Baia de Arama urmand sa ramana cu parinții adoptivi din America.

- Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, a fost achitat de Curtea de Apel Constanta, joi, in dosarul in care a fost judecat pentru ca ar fi obtinut ilegal fonduri europene. Instanta a dispus si achitarea celorlalti inculpati din dosar. Decizia nu este definitiva, putand fi atacata la Inalta Curte de Casatie…

- George Karam, patronul restaurantului din Constanta in care trei artiste au ars de vii in primavara anului 2014, s-a aflat miercuri, 5 iunie, la Curtea de Apel Constanta, dupa ce a solicitat instantei revocarea controlului judiciar.

- Curtea de Apel Constanta a amanat inca o data, miercuri, pentru data de 6 iunie, pronuntarea in dosarul in care arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, este judecat pentru ca ar fi obtinut ilegal fonduri...

- Asociatia Verde Urban anunta printr un mesaj pe Facebook ca, "poate in premiera pentru orasul Constanta, o instanta civila, in speta Curtea de Apel, a constatat in mod definitiv ca se impune anularea unei Hotarari de Consiliu Local prin care a fost scos un teren din domeniul public si atribuit unei…