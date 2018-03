De ce nu a aplaudat Liviu Pleșoianu la Congresul PSD Deputatul PSD Liviu Pleșoianu explica, intr-o postare pe contul sau de Facebook, de ce nu s-a ridicat in picioare sa aplaude la Congresul PSD de la finele saptamanii trecute. ”Ieri, la Parlament, jurnaliștii m-au intrebat de ce nu m-am ridicat in picioare și nu am aplaudat frenetic. Raspuns: eu și cand merg la teatru aplaud doar la sfarșit și doar daca mi-a placut piesa... Deocamdata, ne aflam abia la inceputul primului Act...” scrie Liviu Pleșoianu pe Facebook. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Vreti sa continuam? Aveti curaj? Aveti curaj sa rezistati la ceea ce se va intampla in continuare? Nu aveti ezitari? Vreti sa mergem impreuna? Si pun o ultima intrebare - unii mi-au zis sa nu o pun, altii mi-au zis sa o pun. Pana la urma suntem intre noi: Vreți sa mai fiu in continuare președintele…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a declarat, luni, ca il sustine pe Liviu Dragnea la conducerea PSD, dar ca, din punctul lui de vedere, o confirmare oficiala a acestuia in fruntea partidului trebuie sa se manifeste "in mod democratic".

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu s-a remarcat la Congresul de sambata printr-un gest de sfidare la adresa lui Dragnea. La momentul in care Dragnea i-a intrebat pe delegati daca mai vor sa le fie presedinte, acestia s-au ridicat in picioare si au aplaudat. Nu acelasi lucru a fost facut de Plesoianu,…

- Parlamentarul PSD Liviu Pleșoianu anunța o noua ”fața” a sa, dupa ce a discutat cu mulți dintre membrii PSD prezenți la congres. ”Foarte mulți dintre cei aproape 4.000 de oameni care au participat la Congresul de astazi m-au abordat felicitandu-ma și invitandu-ma in orașele lor. ...Știți ce?…

- Liviu Pleșoianu a transmis un mesaj cu subințeles pe pagina sa de Facebook. Deputatul acuza ca se vrea scoaterea sa din joc, cu trimitere la colegii sai din PSD. Pleșoianu a publicat mesajul la sfarșitul Congresului PSD, intr-o postare foarte interesanta pe contul sau de Facebook.Citește și:…

- "Foarte mulți dintre cei aproape 4.000 de oameni care au participat la Congresul de astazi m-au abordat felicitandu-ma și invitandu-ma in orașele lor. ...Știți ce? Voi merge! Daca unii ignora mesajele pe care le transmit, inclusiv cele referitoare la "Proiectul de Țara", atunci voi incepe sa merg…

- "Am citit acest editorial al domnului Oprea și nu credeam ca poate sa faca o asemenea greșeala. Dupa Congres, o sa povestesc cum a fost atunci. Chiar nu pot sa ințeleg ce l-a apucat. Eu nu doream sa-mi aduc aminte despre acel episod. E cam urat pentru dumnealui și pentru SRI," a spus Liviu Dragnea.…

- Remus Borza a vorbit despre Congresul PSD. Deputatul independent e de parere ca sambata, delegații social-democrați vor veni și vor aduce ”indelungi ovații, osanale, stapanului absolut Liviu Dragnea”. ”Congresul nu face altceva decat sa formalizeze o situație de fapt, anume puterea absoluta…

- Presedintele PSD Dambovita, fostul ministru al Apararii Adrian Tutuianu, va candida la Congresul PSD din 10 martie pentru functia de vicepresedinte al Regiunii Sud – Muntenia, au declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, surse din PSD. Pentru aceasta functie au fost vehiculati Ciprian Pandea,…

- Saptamana trecuta, in cadrul ședinței in plan a Camerei Deputaților, de la tribuna Parlamentului Romaniei deputatul Corneliu Olar a cerut parlamentarilor un moment de reculagere la comemorarea a 233 de ani de la tragerea pe roata a lui Horea și Cloșca. A fost un moment solemn special cand aleșii, la…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, reacționeaza dupa schimbul de replici dintre Liviu Dragnea și Codrin Ștefanescu, spunand intr-o postare pe Facebook ca are o „senzație de rau organic” și „o senzație de dezgust”.„Am urmarit chiar acum cateva clipe diverse declarații ale unor lideri PSD. Am reținut,…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoanu a lansat un atac la adresa lui Liviu Dragnea, pe care il combate cu propriile sale declarații. „PROBA audio-video a caracterului #INFECT al distinsului Ludovic Orban Ludovic Orban, 2013: „Propunerea Codruței Kovesi echivaleaza cu o #TRADARE de neacceptat…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, este vazut de unii dintre liderii PSD drept un om care ar fi indicat sa faca parte din viitoarea conducere a PSD și i se cere o candidatura la Congresul PSD. Pleșoianu lanseaza un avertisment catre Liviu Dragnea și liderii PSD și le spune ca daca va decide sa candideze…

- Liviu Pleșoianu a facut un anunț de ultima ora, dupa ce a auzit declarațiile lui Klaus Iohannis de la bilanțul DNA. Deputatul PSD a spus ca este mai hotarat ca oricand sa candideze la alegerile prezidențiale din 2019. "Werner, la bilanțul DNA: "Spiritul civic se manifesta in ultima…

- Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, are o rabufnire, pe pagina personala de Facebook, asta dupa ce a fost atacat in ultima perioada. Deși nu da nume, din postarea lui Șerban Nicolae se ințelege ca atacurile sale se indreapta catre deputatul PNL, Florin Roman și catre jurnalistul Rareș Bogdan.…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a reacționat la anunțul ca USR va depune o moțiune simpla impotriva lui Tudorel Toader, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea șfei DNA, Laura Codruța Kovesi. „Foarte bine, uSRI. Va anunț de pe acum ca ma inscriu la cuvant și veți fi dorit sa nu fi…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, un critic vehement al Laurei Codruța Kovesi, are un ultim mesaj pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader, in ziua cand acesta urmeaza sa prezinte, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA.„Tot ce era de demonstrat a fost demonstrat. Pentru…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, explica intr-o postare pe Facebook prezența sa la protestul care a avut loc sambata in fața la Cotroceni și cheama din nou romanii sa iasa in strada.„Singurul lucru care mai conteaza acum este ce facem noi, poporul roman care nu vrea sa se lase calcat in picioare.…

- Fostul premier Victor Ponta, deputat independent, a anuntat joi ca a primit dovada scrisa ca a fost chemat doar martor la DNA si, in aceste conditii, presedintele PSD, Liviu Dragnea, ar trebui sa-si ceara scuze imediat pentru „minciunile” spuse la adresa lui. „Am primit dovada scrisa: am fost chemat…

- Victor Ponta arata ca a fost ca martor la DNA si sustine ca nu a facut niciun denunt penal impotrvia lui Liviu Dragnea, asa cum ilacuzase presedintele PSD. Ma mult, Ponta afirma ca Dragnea ar trebui sa-si dea demisia din functia de presedinte al PSD, dar spune ca este constient ca asta nu…

- Deputatul PSD, Liviu Plesoianu, i-a transmis un mesaj ministrului Justitiei, Tudorel Toader, printr-o scrisoare deschisa publicata pe pagina sa de Facebook, in care ii transmite ca a pierdut sansa de a fi un erou odata cu refuzul cererii de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta...

- Liviu Pleșoianu i-a transmis un mesaj ministrului Justiției, Tudorel Toader, printr-o scrisoare deschisa publicata pe pagina sa de Facebook. Deputatul PSD ii reamintește acestuia ca și-a ratat șansa de a fi un erou. Citeste si: Sorina Matei arunca NUCLEARA, dupa clasarea dosarului Microsoft:…

- Liviu Pleșoianu i-a transmis un mesaj ministrului Justiției, Tudorel Toader, printr-o scrisoare deschisa publicata pe pagina sa de Facebook. Deputatul PSD ii reamintește acestuia ca și-a ratat șansa de a fi un erou. „Domnule ministru Toader, șansa de a fi un erou ați pierdut-o anul…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a precizat, pe pagina sa de Facebook, ca fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, preda la Universitatea Babes-Bolyai, din Cluj-Napoca, cursul „Intellingence și decizie politica”. In mod ironic, Pleșoianu a subliniat ca „nimeni nu le-ar putea explica mai…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, nu ezita sa sara in apararea senatorului PNL, Daniel Zamfir, dupa ce acesta a fost `executat` de liderul partidului, Ludovic Orban.„Solidar, dincolo de partide! Solidar cu demnitatea, curajul și lupta pentru principii. Solidar cu cei care merg in linia intai…

- Atac fara precedent la adresa presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker. Deputatul PSD, Liviu Plesoianu il caracterizeaza dur pe Junker, intr-o ampla postare pe Facebook, si sustine ca oficialul european a demisionat din functia de premier al Luxemburgului dupa ce a fost implicat intr-un…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a reacționat dupa demisia lui Mihai Tudose, amintind de faptul ca nu a votat acest Executiv. ”Sunt PERFECT împacat cu mine însumi! În data de 26 iunie, spuneam ca NU voi vota un Guvern PSD cu Mihai Tudose premier! Și NU l-am votat! ...Unii…

- Un membru al partidului de la guvernare spune ca nu va fi oprit de nimic sa candideze la urmatoarele alegeri prezidențiale din 2019. Deputatul PSD din București, Liviu Pleșoianu, a scris miercuri pe pagina sa personala de Facebook un mesaj prin care se dezice de poziția exprimata de președintele partidului,…

- Un membru al partidului de la guvernare spune ca nu va fi oprit de nimic sa candideze la urmatoarele alegeri prezidențiale din 2019. Deputatul PSD din București, Liviu Pleșoianu, a scris miercuri pe pagina sa personala de Facebook un mesaj prin care se dezice de poziția exprimata de președintele partidului,…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu, unul dintre principalii contestatari ai „Statului paralel”, anunta ca va candida la alegerile prezidențiale din anul 2019. Acesta si-a exprimat intenția intr-o postare pe Facebook. „Voi candida la prezidențialele din 2019. Cand se va hotari PSD sa țina acel Congres, membrii…

- Deputatul social-democrat Liviu Plesoianu a anuntat, joi, intr-o scrisoare deschisa catre colegii sai din PSD, ca va candida la alegerile prezidentiale din 2019. "Voi candida la prezidentialele din 2019. Cand se va hotari PSD sa tina acel Congres, membrii partidului vor decide, asa cum…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a anuntat, printr-o scrisoare deschisa publicata pe Facebook, faptul ca va candida la prezidentialele din 2019, indiferent daca va fi din partea formatiunii social-democrate sau sub alta forma. Liviu Plesoian a anuntat prin intermediul unei scrisori deschise catre electoratul…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu, un parlamentar cunoscut pentru criticile aspre aduse protestatarilor #Rezist, a anunțat ca va candida la președinția României, în 2019, oricare ar fi decizia partidului."Va spun ca eu voi face exact ce am spus în urma cu câteva…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a anuntat, printr-o scrisoare deschisa publicata pe Facebook, faptul ca va candida la prezidentialele din 2019, indiferent daca va fi din partea formatiunii social-democrate sau sub alta forma.

- Deputatul social-democrat a ales sa le comunice public colegilor sai pesedisti faptul ca are in gand sa intre in competitia electorala de anul viitor. Fie ca va avea sau nu sustinerea formatiunii din care face parte. Intr-o lunga “scrisoare deschisa catre colegii din PSD”, Liviu Plesoianu isi face cunoscute,…

- Liviu Pleșoianu și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din anul 2019. Deputatul PSD a adresat și o scrisoare deschisa colegilor din partid in care face o analiza a tuturor aspectelor din viața agitata a ultimilor ani și ii anunța ca va candida la alegerile prezidențiale din anul 2019.…

- Deputatul PSD, Liviu Plesoianu, are un atac dur la adresa protestatarilor #Rezist. Intr-o postare pe Facebook, acesta explica celor care protesteaza, cu exemple ca expresiile pe care acestia le striga sunt slogane intalnite in propaganda lui Hitler.

- Liviu Pleșoianu a gasit o postare de pe contul de facebook al celui care mobilizeaza protestatarii din Cluj-Napoca, ce dateaza din 2010, acolo unde oferea spre vanzare dispozitive de copiat la examene. Iata mesajul lui Liviu Pleșoianu: "Cel care se ocupa de pagina unde sunt chemați…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu le-a transmis, pe Facebook, alesilor care sunt îndemnati sa îsi retraga semnatura de pe initiativa privind Codul Penal ca nu a venit în Parlament sa ridice &"mâna de-a

- Deputatul PSD Catalin Radulescu le-a transmis, pe Facebook, alesilor care sunt indemnati sa isi retraga semnatura de pe initiativa privind Codul Penal ca nu venit in Parlament sa ridice „mana de-a proasta” si ca „nu va abdica de la indrepta” legislatia penala, precizand ca proiectul a fost retras.

- Liviu Pleșoianu și-a retras semnatura de pe doua inițiative legislative. Deputatul social-democrat a criticat dur, intr-o postare pe Facebook, cateva dintre propunerile din proiectul PSD depus de...

- Astfel, deputatul PSD Liviu Plesoianu a precizat, joi, pentru MEDIAFAX, ca si-a restras semnatura de pe acest proiect, intrucat ceea ce s-a discutat initial nu coincide cu forma proiectului depusa si inregistrata in circuitul legislativ. „Una s-a discutat, alta s-a depus la Parlament. In dimineata…

- Președintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, a anunțat public faptul ca nu susține proiectul colehgior sai din Parlament, privimd stabilirea unui prag de 200.000 de euro pentru abuzul în serviciu.Acesta a precizat ca masurile propuse ”lipsesc de substanța infracțiunile…

- "Voi merge oriunde veți dori sa ne intalnim, Iohannis NU va mai obține inca un mandat, cu Kovesi ma voi infrunta din nou in clipa in care i se va cere #REVOCAREA!", a scris Liviu Pleșoianu in ultimul text al anului publicat pe pagina sa de Facebook."Inchei acest an perfect impacat cu mine…

- Deputatul PSD a zis ca un cadou potrivit ar fi cartea "Sa ințelegem CREIERUL" pentru ca are "informații absolut necesare despre modul cum se folosește aceasta parte importanta a corpului". [citeste si] "Pentru ca am observat apetența lor pentru lectura, cred ca cel mai util cadou de…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu i-a scris lui Donald Trump, președintele SUA. Potrivit textului scrisorii – postat pe Facebook –, pesedistul susține ca protestele # REZIST sunt organizate de George Soros și au rolul de a stopa ”reforma” din Justiție.

- "Are peste 1000 de oameni care se uita, in timp real, la filmulețe ei live de pe Facebook transmise din Parlament", a zis Remus Borza la DC News Live. "Din punctul meu de vedere, este o prezența agreabila, o doamna bine. Este o pata de culoare, are foarte mulți discipoli", a mai spus deputatul.…