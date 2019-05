De ce a ales Kim Kardashian numele Psalm pentru al patrulea copil

Stiri pe aceeasi tema

- Controversatul cuplu Kim Kardashian - Kanye West este in culmea fericirii! Vedetele au devenit parinți pentru a patra oara, cu ajutorul unei mame surogat, iar acum, Kim Kardashian le-a prezentat tuturor prima imagine cu mezinul familiei.

- Vedeta americana de reality show Kim Kardashian si sotul ei, rapperul Kanye West, au anuntat vineri ca cel de-al patrulea copil al lor, un baietel adus pe lume saptamana trecuta de o mama surogat, se numeste Psalm West, relateaza sambata dpa si Reuters. Kim Kardashian a dezvaluit numele…

- Kim Kardashian-West si sotul sau, muzicianul Kanye West, au devenit parintii unui baietel adus pe lume de o mama surogat, relateaza vineri Press Association. Vedeta de reality show a anuntat pe Twitter vestea venirii pe lume a celui de-al patrulea copil. ''El a sosit si este perfect!'',…

- Mama surogat la care au apelat Kim Kardashian și Kanye West a nascut un baiețel. Anunțul a fost facut de vedeta de reality show (38 de ani), pe Twitter. „Este aici și este perfect”, a scris Kim Kardashian. Este cel de-al patrulea copil al cuplului, North (5), Saint (3) și Chicago (1 an), care a venit…

- Mama surogat la care au apelat Kim Kardashian și Kanye West a intrat in travaliu. Acesta va fi cel de-al patrulea copil al cuplului care are mai are acasa doua fetițe și un baiețel. In luna ianuarie, Kim Kardashian și Kanye West au anunțat ca așteapta un copil, un baiat care va fi adus pe lume de o…

- Rapperul american Kanye West, diagnosticat cu tulburare bipolara, refuza sa faca tratament pentru ca este de parere ca medicamentele ii schimba personalitatea, relateaza contactmusic.net, potrivit mediafax.ro.Dezvaluirea a fost facuta de soția sa, vedeta de reality show Kim Kardashian. Aceasta…

