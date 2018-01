Davos, un oraș închis oamenilor de rând două săptămâni pe an Dar, pentru aproximativ doua saptamani, in fiecare ianuarie, Davos se transforma intr-un loc de joaca pentru cei bogați, celebri și puternici. Forumul Economic Mondial (WEF) aduce intreaga lume in oraș, iar economia orașului se schimba ca raspuns. Subit, chiar și camerele de hotel cele mai basic va vor costa peste 500 de dolari americani pe noapte - daca sunteți foarte norocoși și veti gasi o camera de hotel. Biserica locala devine pe neasteptate un "sanctuar" pentru liderii de afaceri și elitele politice, derulat in ultimii ani de compania de plați online Tradeshift. Cladiri intregi izvorasc… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Comisia Europeana se indeparteaza de planul de a reglementa la nivelul UE masuri care sa oblige administratorii platformelor sociale sa elimine postarile care promoveaza un ”discurs al urii”. Potrivit Euractiv , comisarul european pentru probleme de Justiție, Vera Jourova (foto), a anunțat ca nu va…

- Daca credeai ca Inteligența Artificiala este doar o tehnologie interesanta, dar nu importanta, mai gândește-te o data! Iata cinci situații în care AI îți va oferi avantajul de care ai nevoie la momentul potrivit: Prea multe aplicații care ruleaza în fundal Cu toții…

- Companiile de IT au eliminat, in medie, 70% din discursurile ilegale de incitare la ura care le-au fost semnalate, releva a treia evaluare a Codului de conduita privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ura din mediul online, realizata de ONG-uri si entitati publice.

- Apple are de gand sa-si aduca banii raspanditi in lume inapoi acasa, dar pentru asta va trebui sa plateasca zeci de miliarde de dolari impozit. Apple a anuntat recent ca isi va repatria profiturile obtinute in ultimii ani si aflate in prezent in diverse conturi offshore. Compania…

- Compania italiana Iveco Defence Vehicles a anuntat, joi, ca in decembrie 2017 a semnat un contract cu Ministerul roman al Apararii pentru vanzarea a 173 de vehicule militare. Conform contractului, vehiculele militare vor fi livrate in acest an. Compania italiana Iveco nu a dezvaluit valoarea…

- Presedintele Donald Trump a inlocuit de pe moneda prezidentiala o expresie care atesta unitatea poporului american cu sloganul sau de campanie. De asemenea, Trump a modificat forma monedei pentru a-si inscrie pe ea numele cu caractere mai mari decat o facusera predecesorii sai. Asa numita…

- Vietnamul a decis sa utilizeze 10.000 de membri ai divizei cibernetice din cadrul fortelor militare pentru a lupta impotriva a ceea ce guvernul considera ca fiind o amenintare in crestere din partea „perspectivelor eronate” promovate pe internet, potrivit Bloomberg. Force 47 a lucrat intens…

- Accident rutier la Perii Brosteni/ Patru persoane au ajuns la spital in Eveniment / Un accident rutier cu patru victime a avut loc in dimineata zilei de miercuri, 3 ianuarie, pe raza localitatii Perii Brosteni, dupa ce soferul unei masini a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un podet.…

- Circula zvonuri precum ca urmatoarea mare inventie a companiei Microsoft de pe piata smartphone-urilor va fi sub forma unui „Surface Phone” pliabil, relateaza Business Insider. Zvonul este accentuat de depunerea unui brevet pentru o „balama” inteligenta pentru un…

- Compania americana de automobile electrice Tesla va produce si o camioneta electrica, la scurt timp dupa lansarea modelului Y programata pentru 2019. Este anunutul publicat pe Twitter de Elon Musk, directorul general al Tesla. "Promit ca vom produce o camioneta imediat dupa Model Y. Ma gandesc…

- Accident rutier cu victime pe DN6, intre Vitanesti si Vaceni in Eveniment / Un accident rutier soldat cu trei victime a avut loc in dupa amiaza zilei de miercuri, 27 decembrie, pe Drumul Ntional 6, intre localitatile Vitanesti si Vaceni, informeaza purtatorul de cuvant al ISU A.D. Ghica Teleorman,…

- Incepe, oficial, vacanta de iarna. Elevii se intorc la scoala pe 15 ianuarie in Eveniment / Vineri, 22 decembrie, elevii din invatamantul preuniversitar intra, oficial, in vacanta de iarna. Atmosfera de sarbatoare a cuprins insa majoritatea unitatilor de invatamant, astfel ca prescolarii si elevii…

- 1.016 teleormaneni si-au gasit un loc de munca in luna noiembrie in Social / Potrivit ultimului buletin informativ dat publicitatii de AJOFM Teleorman, in luna noiembrie a anului 2017, 1.260 de teleormaneni au beneficiat de masurile active oferite de institutie, reusindu-se incadrarea in munca a…

- Copiii din Franta care nu au implinit varsta de 16 ani nu mai pot folosi Facebook-ul, Twitter-ul, Whatsapp-ul sau orice alta retea de socializare fara acordul parintilor. Aceasta reglementare se regaseste intr-un nou act normativ al legislativului de la Paris care incearca astfel sa armonizeze…

- Facebook a anuntat ca va muta structura locala de vanzari in tarile unde are un birou care poate asigura vanzarile catre agentiile de publicitate locale. Facebook si-a mutat operatiunile internationale in Irlanda, in 2010. Mai multe voci din Statele Unite si Europa au criticat Facebook din…

- Organul de cenzura din Rusia, Roskomnadzor, a cerut Twitter sa ștearga contul mișcarii „Rusia deschisa” (Open Russia), in caz contrar rețeaua sociala este amenințata cu blocarea pe teritoriul Federației Ruse, anunța Open Russia pe paginile sale de pe Twitter și Facebook. „Roskomnadzor a dat Twitter…

- Muzeul Luvru din Abu Dhabi a anuntat, vineri, ca tabloul lui Leonardo da Vinci, vandut la licitatie la mijlocul lui noiembrie cu 450 de milioane de dolari, a fost cumparat de autoritatile arabe, a doua zi dupa ce presa a sustinut ca proprietarul lucrarii ar fi un print saudit, scrie AFP. "Luvru…

- Comisia Europeana vrea ca grupurile de Internet precum Facebook, divizia YouTube a Google si Twitter sa faca mai mult pentru eliminarea continutului extremist de pe platformele lor, transmite Reuters citata de Agerpres.

- „Dezvoltarea ciber-spațiului Chinei a intrat in linie dreapta. (…) Ușile Chinei vor deveni din ce in ce mai deschise”, a declarat Xi Jinping, președintele Chinei, intr-un mesaj adresat duminica celui mai mare forum cibernetic din China, citat de Reuters . Partidul Comunist Chinez a inasprit reglementarile…

- Jucatoarea italiana de tenis Roberta Vinci, in varsta de 34 de ani, a anuntat ca se va retrage din activitatea sportiva anul viitor, la turneul de la Roma. “Ultimul meu meci va fi o sarbatoare. Iar voi sunteti invitati. Roma, Foro Italico 2018”, a scris Vinci pe Facebook si pe Twitter, atasand un…

- ”Este posibil sa inregistram progrese suficiente (in cele trei dosare prioritare: drepturile cetatenilor, o solutie financiara si problema granitei irlandeze) in negocierile pentru Brexit pana la summitul din decembrie. Insa aceasta ramane o provocare uriasa. Trebuie sa vedem progrese din partea…

- Liberalii din judet au protestat in fata Prefecturii in Politic / Cateva sute de liberali si simpli cetateni din tot judetul s-au adunat in seara zilei de luni, 20 noiembrie, pe platoul din fata Institutiei Prefectului, pentru a-si exprima nemultumiea fata de guvernarea PSD si de masurile luate de…

- Inspectorii antifrauda au aplicat amenzi de aproape 3 milioane de lei in luna octombrie in Economie / Inspectorii din cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Teleorman au desfasurat, in luna octombrie, actiuni de control la 44 de contribuabili, dintre care 31 de persoane juridice si 13…

- Incendiu la o locuința din Magura / Un barbat si-a pierdut viața in Eveniment / Un barbat din Magura si-a pierdut viața intr-un incendiu ce a izbucnit la locuința sa in dupa amiaza zilei de duminica, 19 noiembrie. Pompierii din cadrul Detașamentului Alexandria au intervenit la fața locului…

- Companiile din domeniul internetului Google și Facebook au aderat joi la proiectul ''Trust Project'', un consorțiu internațional de organizații media creat in scopul identificarii surselor ''fiabile'' de informare și pentru a lupta impotriva dezinformarii de pe internet, potrivit AFP. Inițiativa,…

- Armata rusa a publicat marti imagini prezentate ca dovezi "concludente" ale faptului ca Statele Unite "acopera" gruparea Stat Islamic (SI), acestea fiind denuntate rapid de o organizatie nonguvernamentala si utilizatori ai retelelor sociale ca ingloband o captura de ecran a unui joc video, scrie…

- Daca iți place sa postezi amintiri animate pe Facebook, Twitter sau alte rețele sociale, ar fi bine sa ai in vedere cum faci colaje video in Windows 10 Fall Creators Update. Microsoft continua lansarea de actualizari regulate pentru cel mai nou sistem de operare ieșit din Redmond. In acest ritm, Windows…

- Black Friday incepe la Fashion Days in seara de 16 noiembrie si va continua pe durata intregii zile de 17 noiembrie, in aplicatia de mobil si pe website. Anul acesta, compania a pregatit un milion de articole de imbracaminte, incaltaminte, accesorii, cosmetice si home & deco, cu discounturi care…

- BANDAI NAMCO Entertainment Europe, unul dintre liderii industriei de jocuri video, a prezentat un nou trailer despre firul epic aflat la baza celui mai așteptat joc de lupte al momentului, DRAGON BALL FighterZ. Apariția unei gaști de clone, anunța o noua amenințare. Incidentele neplacute…

- Noile sanctiuni vin in contextul in care si Uniunea Europeana intentioneaza sa impuna restrictii aditionale impotriva Venezuelei, a carui Guvern cauta sa-si consolideze puterea pe fondul crizei politice si economice din aceasta tara. Potrivit Trezoreriei SUA, sanctiunile vizeaza zece oficiali…

- Fanii celebrei ciocolate tartinabile au declanșat o adevarata revolta online, dupa ce brandul a anunțat ca rețeta Nutella a fost schimbata. Compania Ferrero SpA, cea care produce Nutella, a facut anunțul marți, atat pe pagina germana de Facebook a produsului, cat și pe Twitter, subliniind ca schimbarea…

- Compania de Transport Public Iasi anunta introducerea unui numar de sase autobuze pe traseul de tramvai nr. 9. Modificarea a aparut ca urmare a unor lucrari de mentenanta la statia de redresare care alimenteaza tronsonul Nicolina –Tehnopolis. Ca atare, traseul 9 Tehnopolis-Copou este deservit de un…

- Dupa lansarea celui mai recent sistem de operare, iOS 11.1, la finele lunii octombrie, utilizatorii de iPhone au luat cu asalt retelele de socializare, raportand o problema. Acestia se declara frustrati ca sub nicio forma nu pot folosi litera "I". Cei care au trecut pe noul sistem de operare…

- În urma unui studiu realizat pe un eșantion de 1000 de persoane, retailerul CEL.ro a prezentat comportamentul consumatorului online înaintea celui mai mare eveniment de e-commerce al anului – Black Friday. Magazinul online se pregatește în aceasta perioada cu reduceri de…

- Doua instituții de stat din Rusia, apropiat legate de Vladimir Putin, au finanțat investiții substanțiale in Twitter și Facebook, prin intermediul unui asociat de-al lui Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump și consilier senior la Casa Alba. Investițiile au fost facute de un magnat rus, Iurii Milner,…

- PARADISE PAPERS. Numele Reginei Elisabeta, ale unor apropiati ai presedintelui Donald Trump, ai premierului Canadei, Justin Trudeau, dar si numele unor vedete de top, precum Madonna sau Bono, sau ale gigantilor Apple, Facebook sau Twitter apar într-o noua investigatie

- Numele Reginei Elisabeta a Marii Britanii, ale unor apropiati ai presedintelui SUA, Donald Trump, ai premierului Canadei, Justin Trudeau, precum si numele unor vedete de top, Madonna sau Bono, sau ale gigantilor Apple, Facebook sau Twitter apar intr-o noua investigatie privind paradisurile fiscale.…

- Contul de Twitter al presedintelui american Donald Trump a fost „dezactivat accidental”, vineri, timp de 11 minute, din cauza unei erori umane, a anuntat compania, relateaza site-ul BBC News. „Am descoperit ca acest lucru a fost facut de catre un angajat responsabil cu asistenta pentru clienti Twitter,…

- Un angajat al companiei Twitter s-a razbunat pe președintele SUA. Profitand de faptul ca era ultima sa zi la companie, angajatul a suspendat contul personal de socializare al lui Donald Trump. Contul personal de Twitter al președintelui Donald Trump a fost inexistent timp de 11 minute. Compania inițial…

- "Teroristul din New York s-a declarat fericit si a cerut arborarea steagului Stat Islamic in camera sa de spital. A ucis opt persoane, a ranit grav alte 12. Ar trebui sa primeasca pedeapsa cu moartea!", a transmis Trump, prin intermediul contului de Twitter. Uzbecul Sayfullo Saipov, in varsta…

- Serghei Lavrov, seful diplomatiei ruse, spune ca nu exista nici macar o singura proba cu privire la amestecul rus in alegerile prezidentiale americane din 2016. Declaratia sa vine in contextul in care ancheta privind un posibil amestec accelereaza la Washington, trei persoane fiind inculpate pentru…

- PSD fara Simionescu nu poate castiga Salcia?! in Politic / Adrian Simionescu, reactivat la desfasurarea campaniei electorale pentru alegerile partiale din 5 noiembrie, cand PSD Teleorman ar vrea sa castige toate cele trei comune, respectiv, Poeni, Cervenia si Salcia. Ultimele calcule din sondajele…

- Romanii par sa așeze in topul rețelelor de socializare Facebook-ul, insa este posibil sa fie detronat in urmatoarea perioada. Și asta daca stam sa analizam piața americana, unde Snapchat a devenit aplicația preferata a adolescenților, in timp ce Facebook este din ce in ce mai puțin folosit, scrie Business…

- Trump a reiterat faptul ca presupusele contacte intre apropiati ai sai si oficiali rusi pentru influentarea rezultatului scrutinului prezidential din SUA reprezinta un caz fals, iar o investigatie ar trebui sa fie demarata in cazul unor actiuni ale Partidului Democrat si ale lui Hillary Clinton.…

- La aceasta ora, ar trebui sa nu mai vina ca o surpriza faptul ca activitatea ta online este supravegheata de catre autoritati si hackeri. Majoritatea laptopurilor moderne au o camera web. Acelasi principiu de design se aplica si in cazul sistemelor all-in-one. Probleme apar in momentul in…