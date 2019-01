Stiri pe aceeasi tema

- "A fost o discutie deschisa despre incredere, despre sprijin si despre nevoia de a ne sustine reciproc intr-o perioada in care resimtim ca se dezmembreaza mecanismele democratice si la Bucuresti si la Chisinau. In acest context, unitatea oamenilor noi si decenti din politica devine conditia primordiala…

- Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a afirmat, ca Viorica Dancila nu mai trebuie sa conduca Guvernul in urmatoarea perioada, pentru ca nu este credibila in fața partenerilor externi. Acesta a precizat ca din cauza premierului intreaga UE se intreaba daca Romania e capabila sa conduca Consiliul UE.„Dupa…

- Prim-ministrul Pavel Filip i-a transmis astazi o scrisoare premierului român Viorica Dancila, în care felicita România cu prilejul preluarii Președinției Consiliului Uniunii Europene - o etapa de mare responsabilitate, dar și o ocazie deosebita de afirmare, informeaza MOLDPRES.…

- Romania beneficiaza de sprijinul fara echivoc al Statelor Unite ale Americii pentru aderarea cat mai rapida la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), potrivit concluziilor intalnirii de la Washington dintre ministrul pentru Mediul de Afaceri, Stefan-Radu Oprea, si secretarul…

- Republica Moldova a organizat PRIMA reuniune in formatul GUAM plus Canada. In conformitate cu prevederile programului președinției Republicii Moldova in Organizatia pentru Democratie si Dezvoltare Economica, la Milano a fost organizata prima reuniune in formatul GUAM + Canada, cu

- Premierul Viorica Dancila apreciaza ca Presedintia rotativa a Consiliului UE, care va fi preluata de Romania de la 1 ianuarie, nu va fi influentata de Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) asupra justitiei din tara noastra. "Consider ca presedintia rotativa nu va fi influentata de…

- Reusita presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene va fi reusita celor 27 de state membre, iar tara noastra va actiona ca un mediator impartial, a afirmat prim-ministrul Viorica Dancila, joi, in cadrul unei intalniri cu o delegatie de parlamentari si europarlamentari germani, informeaza…

