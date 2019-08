Numai anul trecut au plecat 240 000 de persoane La 1 ianuarie 2019, populatia rezidenta a fost in Romania de 19,4 milioane de persoane, in scadere cu 125.500 persoane fata de 1 ianuarie 2018, a transmis ieri Institutul Național de Statistica, potrivit Hotnews. Cauza principala a acestei scaderi o reprezinta sporul natural negativ (numarul persoanelor decedate depasind numarul nascuților-vii cu 75.729 romani). Fenomenul imbatranirii demografice continua sa se accentueze (ridicandu-se la 118,8 persoane varstnice la 100 de tineri sub 15 ani), ecartul dintre populatia de 65 ani si peste si populatia…