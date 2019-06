Premierul Viorica Dancila, presedinte interimar al PSD, a respins categoric varianta amanarii congresului social-democratilor programat pentru 29 iunie, subliniind ca o decizie in acest sens a fost luata deja intr-o sedinta a Comitetului Executiv National. "Nu, categoric nu. S-a luat o decizie in Comitetul Executiv, deciziile luate sunt decizii luate, deci ele nu se modifica sub nicio forma. Un partid serios este un partid care-si respecta deciziile", a declarat Viorica Dancila, joi, inainte de CExN al PSD, intrebata daca congresul va fi amanat. AGERPRES/(A - autor: Daniel Florea, editor: Florin…