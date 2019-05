Dăncilă, plecare din Guvern? Tăriceanu: Suntem în blocaj "Daca nu are alte planuri personale... Glumesc, va ramane premier, sigur ca da. Schimbarea premierului se poate face printr-o moțiune de cenzura. Opoziția Dar, o moțiune de cenzura va eșua. Ea are o problema, pe care nu știu cum dorește sa o rezolve. De fapt, mi-a spus cum dorește sa o rezolve, dar nu vad care este soluția. Cea a remanierii guvernamentale. Parerea mea, și a lui Liviu Dragnea, avem oarece experiența amandoi, eu și ca fost prim-ministru, este ca suntem in blocaj. Poate ea știe mai multe decat știu eu și va rezolva aceasta problema, pentru ca Guvernul nu poate sa funcționeze decat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

