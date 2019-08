Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, la Craiova, ca dupa cazul de la Caracal ordonantele care privesc situatiile de urgenta sunt pregatite si va demara o campanie impotriva traficului de persoane."Ancheta (n.red.: de la Caracal) este facuta de DIICOT si nu pot sa spun eu daca sunt…

- Schimbari esentiale dupa cazul Caracal: dispecerat unic pentru preluarea apelurilor de urgenta la 112. Dispecerat unic pentru preluarea apelurilor de urgenta la 112. Situatiile de urgenta vor fi preluate de operatorii de la Ambulanta, Pompieri, Jandarmerie si Politie care se vor afla in acelasi loc.…

- Premierul Dancila propune inasprirea pedepselor pentru violatori, criminali Premierul Viorica Dancila propune înasprirea pedepselor pentru violatori si criminali si anunta ca Guvernul va da o ordonanta de urgenta prin care acestia sa primeasca închisoarea pe viata. Un proiect…

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a anunțat demararea de catre Poliție a unei campanii de identificare și verificare a celor care fac transport ilegal de persoane. Campania Poliției este demarata dupa ce s-a descoperit ca fetele din Caracal care au disparut au fost rapite dupa ce s-au urcat…

- DIICOT Craiova a anunțat ca extinde ancheta in cazul crimelor de la Caracal cu privire la neglijența in serviciu in preluarea și gestionarea apelurilor 112. ”Inceperea urmaririi penale in rem sub aspectul comiterii infracțiunii de neglijența in serviciu, prev. de art. 298 C.p. cu privire la apelurile…

- Premierul Viorica Dancila a solicitat ministrului afacerilor interne, Nicolae Moga, sa coordoneze, direct, ancheta in cazul cutremurator din OltLa solicitarea premierului Viorica Dancila, ministrul afacerilor interne, Nicolae Moga, va coordona direct, la fata locului, ancheta care sa clarifice de urgenta…

- Premierul Viorica Dancila a cerut o ancheta privind modul in care autoritațile au intervenit in cazul crimelor din Caracal dand asigurari ca cei vinovați vor fi sancționați. Dancila l-a trimis pe ministrul de Interne, Nicoale Moga, la fața locului. ”Crima din Caracal este o drama cumplita, o tragedie…