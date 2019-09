Miercuri, prim-ministrul Viorica Dancila a anunțat propunerile de miniștri pentru cele trei portofolii ramase vacante, in urma ieșirii ALDE de la guvernare, in luna august. Cei trei sunt deputați ALDE: Grațiela Gravilescu – Ministerul Mediului și viceprim-ministru; Ion Cupa – Ministerul Energiei și Alexandru Baișanu – Relația cu Parlamentul. Dancila a spus ca va trimite nominalizarile președintelui Klaus Iohannis in aceasta dupa-amiaza. De asemenea, premierul aduce schimbari și la Educație și Interne. Camelia Gavrila este propunerea pentru Ministerul Educației, Dan Chirila pentru Ministerul de…