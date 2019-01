Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei a declarat in emisiunea BE EU de la postul de televiziune Antena3 ca nu vede ca statul de drept sa fie incalcat in Romania.„In fiecare stat membru al UE trebuiesc respectate trei lucruri: statul de drept, lupta impotriva corupției și drepturile omului. Ei bine eu nu vad…

- Premierul Viorica Dancila a prezentat prioritatile Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene in sesiunea plenara a Comitetului Economic si Social European, care are loc la Bruxelles. „As vrea sa fac o ultima precizare, pentru ca mai multi dintre dvs. au facut referire la statul de…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti seara, referindu-se la discutiile despre statul de drept din Parlamentul European, ca trebuie prezentat „adevarul” la Bruxelles pentru ca a existat multa dezinformare. Dancila a afirmat ca liderii europeni au vorbit despre statul de drept, dar nu au facut…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, joi, ca Romania trebuie sa fie primita in Spatiul Schengen, dar in acelasi timp a subliniat ca nu pot avea loc compromisuri cand e vorba de drepturile oamenilor sau lupta impotriva coruptiei.

- Ioan Mircea Pascu, vicepreședintele Parlamentului European, o critica, intr-o postare pe Facebook, pe Laura Codruta Kovesi, dupa ce fosta sefa a DNA a contestat la CEDO decizia de revocare."Asta e buna: LCK a atacat la CEDO decizia CCR in urma careia a fost schimbata din funcție, susținand…

- Inaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, a declarat miercuri ca este necesara demararea unei investigatii internationale pentru a determina cine este responsabil pentru asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul saudit de la Istanbul, relateaza Reuters.

- Antonio Tajani a declarat, dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila, ca s-a discutat, printre altele, și despre respectarea statului de drept și a drepturilor omului in țarile membre UE. De asemenea, președintele Parlamentului European a vorbit despre masuri prin care cetațenii europeni sa fie…