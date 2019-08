Dăncilă l-a numit pe noul şef al Poliţiei Române

Premierul Viorica Dăncilă l-a numit pe Liviu Vasilescu în funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului... The post Dăncilă l-a numit pe noul şef al Poliţiei Române appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]