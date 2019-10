Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila vrea eliminarea tuturor tradatorilor din PSD. ”Mai bine mai puțini oameni decat sa avem tradatori in PSD!”, a zis premierul. ”Voi cere vot in CEX pentru a elimina tradatorii din PSD. Preferam sa ramanem mai puțini, dar sa ramana oamenii de bun simț și cu frica lui Dumnezeu”, a zis…

- Potrivit unor surse din PSD, premierul Viorica Dancila urmeaza sa aiba, vineri, la ora 15.00, in Parlament, o ședința cu stafurile de campanie din teritoriu ale PSD. Președintele PSD Viorica Dancila a anunțat ca vineri va avea loc un CEx, inainte de a merge la consultarile de la Cotroceni, scrie…

- "Nu cred ca cineva trebuie sa intervina in Justiție, nu cred ca Secția soeciala trebuie sa fie desființata printr-o ordonanța de urgența. Cred in continuare in independența justiției, cum cred in continuare ca președintele Romaniei nu trebuie sa dea ordin pentru plecarea șefului DIICOT. Cred ca acest…

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit joi in sedinta comuna pentru dezbateri si vot asupra motiunii de cenzura impotriva Guvernului condus de premierul Viorica Dancila, informeaza AGERPRES . UPDATE ORA 10.45 Viorica Dancila, in plenul reunit al Parlamentului: Motiunea – semnata de aceiasi oameni…

- UPDATE, ora 10:16 – Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit joi in sedinta comuna pentru dezbateri si vot asupra motiunii de cenzura impotriva Guvernului condus de premierul Viorica Dancila. Un numar de 334 de parlamentari si-au inregistrat prezenta la sedinta de plen, dupa cum a anuntat presedintele…

- Singura motiune de cenzura care a mai trecut in actuala legislatura este cea initiata de PSD impotriva propriului Guvern, Guvernul Grindeanu. Semnata de 222 de parlamentari PSD si ALDE, motiunea a fost votata de 241 de senatori si deputati, inregistrandu-se si 10 voturi impotriva. Precedenta…

- Liviu Pop a zis ca iși va demisia daca vor fi mai multe voturi la moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila decat semnaturile stranse. ”Pun pariu, aici, la Realitatea TV, ca daca faceți mai multe voturi decat aveți semnaturi... imi dau demisia din Parlament! Plec din Senat, nu din PSD!”,…