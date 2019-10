Mihai Fifor a reacționat, in direct, la Antena 3, dupa ce Dan Nica a fost respins astazi, de Ursula von der Leyen, la funcția de comisar european.

"Noi nu avem informații despre eventuala respingere a domnului Dan Nica. Am vorbit ceva mai devreme cu domnia sa, dar pe o cu totul alta tema, dar era chiar relaxat și am ințeles ca urmeaza sa fie o procedura, dar nicidecum ca ar fi vorba de o respingere. Nu vad de ce ne-am face griji in momentul de fața. Dan Nica este un europarlamentar cu foarte multa experiența, un om foarte respectat in grupul PSD și, in opinia mea, are șanse reale sa…