Daimler recheama in service 60.000 de masini Mercedes-Benz

- Daimler va trebui sa recheme in service peste 60.000 de masini Mercedes diesel din Germania dupa ce testele au scos la iveala ca softul instalat distorsioneaza rezultatele la testele emisiilor poluante, a anuntat sambata Ministerul Transporturilor.

- Ministerul german al Transporturilor a cerut companiei Opel, subsidiara a grupului francez PSA, sa retraga mai multe automobile pe benzina, deoarece depasesc limitele emisiilor de gaze. Modelele Adam si Corsa depasesc in mod "serios" nivelurile de oxid de azot permise cand sunt in circulatie. Ordinul…

- Autoritatea de reglementare a sectorului auto din Germania a cerut Opel, subsidiara a grupului francez PSA, sa recheme la service unele masini echipate cu motoare diesel deoarece depasesc limitele admise ale emisiilor, anunta publicatia germana Bild am Sonntag, citand surse care au dorit sa-si pastreze…

- Lipsa unei taxe auto si a unei legislatii mai drastice ii incurajeaza pe romani sa-si cumpere masini la mana a doua din Germania. Pe de alta parte, in Germania, exista organizatii de control tehnic al autoturismelor care sorteaza anual rapoartele de service in functie de rata defectiunilor,…

- Autoritatea de reglementare auto din Germania, KBA, investigheaza Daimler sub suspiciunea ca peste 60.000 de automobile Mercedes au fost dotate cu softuri pentru manipularea testelor de poluare. Un purtător de cuvânt al Daimler, proprietarul Mercedes-Benz, a spus că producătorul…