- Partidul Libertatii, Unitatii si Solidaritatii (PLUS) a inchis listele de candidatura interna pentru alegerile europene care vor avea loc pe 26 mai, printre cei inscrisi figurand si fostul premier Dacian Ciolos. In competitia interna s-au inscris 186 de candidati. Potrivit unui comunicat al PLUS transmis…

- Fostul premier Dacian Ciolos s-a inscris oficial, marti, in Partidul Libertatii, Unitatii si Solidaritatii (PLUS), lansat sambata. Pana in prezent au fost depuse 11.734 de astfel de cereri de intrare in noul partid, a precizat el. In cadrul unei conferinte de presa transmise live pe Facebook,…

- Fostul prim-ministru Dacian Ciolos a semnat marti cererea de adeziune la Partidul Libertatii, Unitatii si Solidaritatii (PLUS), anuntand ca pana in prezent au fost depuse alte 11.734 de astfel de cereri. El a precizat, intr-o conferinta de presa, ca la sfarsitul lunii ianuarie va avea loc prima Conventie…

- Fostul premier Dacian Cioloș a anunțat sambata, la Cluj Napoca, ca, din cauza faptului ca cererea de inregistrare a Mișcarii Romania Impreuna treneaza in justiție, colegi de-ai sai, „oameni anonimi”, au inregistrat un alt partid care va lua locul MRI - Partidul Libertații, Unitații și Solidaritații...

