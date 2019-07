Dacia ține grupul Renault pe linia de plutire - Vânzări record în plină criză a grupului francez Grupul auto francez Renault, proprietarul Dacia, a raportat marti o scadere de 6,7% a vanzarilor globale in primul semestru al acestui an, pe fondul incetinirii pietei auto mondiale, dar a subliniat ca noile modele ce vor fi introduse in a doua jumatate a anului ii vor permite sa isi majoreze vanzarile, transmite Reuters potrivit Agerpres.

In primele sase luni din 2019, grupul Renault a vandut 1,938 milioane de vehicule la nivel mondial, cu 6,7% mai putin fata de cele 2,08 milioane unitati vandute in perioada similara a anului trecut, insa scaderea vanzarilor Renault a fost mai mica fata… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

