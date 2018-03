Stiri pe aceeasi tema

- Pariurile sportive sunt omniprezente și apar in toate conversațiile despre sport. Acesta este motivul pentru care toate ziarele, site-urile și programele de televiziune vorbesc despre pariuri sportive inainte de inceperea unui meci de fotbal. Fiecare zona a culturii sportive are personaje, ca și in…

- Asta este intrebarea zilei: merita cumparat Samsung Galaxy S9 sau S9+ fața de la modelul anterior, Samsung Galaxy S8/S8+ ? Este foarte complicat. S9 versus S8 Noua generație, pe care eu am vazut-o la Barcelona, a ajuns deja in Romania, a fost lansarea oficiala. Știm deja oferta de preț și faptul ca…

- Samsung Galaxy S9 și S9 + integreaza tehnologia Super Slow-mo video, cea mai buna camera din clasa low light și AR Emoji, ce ofera un mod personalizat de a comunica Samsung Electronics Co., Ltd. lanseaza noile Samsung Galaxy S9 și S9+, smartphone-urile care reinventeaza modul in care comunicam, impartașim…

- Grupul de companii Telekom Romania anunța inceperea procesului de rebranding pentru magazinele Germanos care, astfel, devin Telekom. Lucrarile pentru inlocuirea elementelor de identitate de marca au inceput deja in opt magazine Germanos, iar procesul de rebranding va continua pe parcursul urmatoarelor…

- Nu știm daca aveți cunoștința, dar pe vremea cand junele nostru primar statea pe cai mari in partid, era intrebat și plimbat in cercuri selecte, fapt care nu i-a priit, dovada fiind starea actuala. Un episod strașnic s-a derulat in fieful președintelui, adica la Cotroceni, unde a fost alaturi de Grindeanu…

- Fostul ministru al justiției, Raluca Pruna, sugereaza, intr-o postare pe Facebook, ca Tudorel Toader va veni din Japonia și va propune revocarea Laurei Codruța Kovesi din cauza exercitarii necorespunzatoare a atribuțiilor manageriale. Raluca Pruna, membra a echipei ce susține Platforma Romania 100,…

- Exista insa și excepții. Exista persoane care, deși circula cu mașina, nu o conduc ele fiindca nu au permis de conducere. Pentru a nu mai apela la cunoștințe sau prieteni sa le ia cu mașina, de multe ori acestea decid sa-și cumpere mașina. In prezent, cumpararea unei mașini nu mai reprezinta o problema.…

- Noul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), judecatorul Simona Marcu, a reacționat dur dupa inregistrarile realizate de Vlad Cosma cu procurorii DNA Ploiești Lucian Onea și Mircea Negulescu, prezentate in premiera, duminica seara, la emisiunea “Sinteza Zilei”, de la Antena 3, dar și…

- Meciurile Prietenii lui Adi – Soveja și Poliția – Finanțe nu s-au jucat inca, fiind restanțe din etapa a 3-a. Etapa a 5-a: Poliția – Vrancea Media 9 – 2 Finanțe – Soveja 7 – 2 Dr. GSM – Foresta Gugești 8 – 2 Prietenii lui Adi – GS Mobile 2 – 7 Clasament – […] The post Cupa ”Adi Olteanu” la minifotbal,…

- ”Cafeneaua antreprenoriala” este un eveniment dedicat antreprenorilor actuali și viitori care vor sa dobandeasca mult mai multe cunoștințe in acest domeniu. Ești un antreprenor in cautare de informații cu privire la evoluțiile mediului de business? Ai o afacere și nu știi cum sa abordezi modificarile…

- Bugetul de stat a pierdut incasari de peste 7 miliarde de lei in perioada 2010-2015, intrucat pretul de referinta al gazelor la care se calculeaza redeventele petroliere nu a mai fost actualizat din anul 2008, dupa cum au relevat doua controale ale Curtii de Conturi, a declarat miercuri Dorinel Unsarescu,…

- Rezultate inregistrate in etapa a 4-a: Vrancea Media – Prietenii lui Adi 1 – 3 (Cr. Irimia / J. Oltianu, Cr. Petrea, Ș. Chelmuș) GS Mobile – Dr. GSM 8 – 6 Finanțe – Foresta Gugești 11 – 2 Soveja – Poliția (amanat) Meciurile Prietenii lui Adi – Soveja și Poliția – Finanțe nu s-au […] The post Cupa ”Adi…

- In cea mai importanta zi a unei femei, in ziua nunții, alaturi de rochia de mireasa este esențial un machiaj perfect. De aceasta parere au fost și Gabriela Firea, Andreea Berecleanu sau Anca Rusu, care s-au lasat pe mana aceleiași persoane: Georgiana Gheara. Cu ajutorul ei, miresele autohtone au aratat…

- Anul incheiat a fost unul care a cunoscut o puternica dezvoltare pe partea tehnologica, iar partea ce vizeaza telefoanele inteligente este fara doar și poate una care a beneficiat de cele mai multe imbunatațiri. O adevarata performanța tehnologica a fost remarcata de catre experții unuia dintre cele…

- Consiliul Județean Vrancea nu a pus pe prima pagina a site-ului sau proiectul de buget pe anul 2018, adica modalitatea in care Oprișan & Co. vrea sa cheltuiasca banul public in acest an, deși atunci cand baronul se simte ”incolțit” de presa drepturile la replica sunt plasate mereu pe prima pagina a…

- Doi foști polițiști, un procuror și un fost ofițer SRI au fost implicați in protejarea unei rețele de proxenetism din București, care ajunsese la apogeu in perioada 2005-2006 și care a fost controlata de cetațeni chinezi, potrivit unei anchete jurnalistice publicate de site-ul Tolo.ro. Cazul a fost…

- Etapa a 3-a (duminica, 28 ianuarie) a programat meciurile: Vrancea Media – Dr. GSM 3 – 6 (Oprișan-2, M. Ionescu, respectiv I. Bari-2. I. David-2, S. Pislaru-2), GS Mobile – Foresta Gugești 7 – 0. Meciurile Prietenii lui Adi – Soveja și Poliția – Finanțe au fost amanate. Clasament – 3: GS Mobile 3 3…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, reprezentand in medie anual 2,8% din PIB, in perioada 2007-2017, iar daca se scade contributia Romaniei la bugetul UE, intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro, respectiv 1,8% din PIB in medie…

- O femeie a fost retinuta, vineri seara, intr-un complex comercial din Capitala, dupa ce a lovit politistii chemati de o angajata a unui magazin care a anunțat ca aceasta si-ar fi agresat copilul. Vineri, in jurul orei 20.00, prin apel la 112, o angajata a unei societati dintr-un complex comercial din…

- Consilierii locali ai USR și PNL din sectorul 6 boicoteaza aproape toate marile proiecte ale Primariei, fie neprezentandu-se la ședințe, fie abținandu-se la vot, dar, mai ales, votand orice impotriva. In ședința de indata convocata, joi, de primarul Gabriel Mutu, a fost propusa spre votare grila de…

- Etapa a 3-a (duminica, 28 ianuarie): Vrancea Media – Dr. GSM (orele 14.45), GS Mobile – Foresta Gugești (orele 16.00). Meciurile Prietenii lui Adi – Soveja și Poliția – Finanțe au fost amanate. Inaintea meciurilor de duminica se vor juca, de la orele 13.00, partide din turneul de tineret. Clasament…

- Polul frigului in Neamț a fost in municipiul Roman in aceasta dimineața de miercuri, 24 ianuarie. Potrivit datelor furnizate de Administrația Naționala de Meteorologie, la ora 9, se inregistrau -19.3°C la Roman, -12.3°C la Targu Neamț și -9.4°C la Piatra Neamț. Pe Ceahlau a fost mai… cald: -8.1°C pe…

- Surse politice afirma ca noul guvern condus de Viorica Dancila va fi format luni, cand vor avea loc și audierile viitorilor miniștri, votul in PArlament dar și investirea. Valeriu Motoc Stirea Cand va fi format și votat noul Guvern a aparut prima data pe Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…

- Aproximativ 250-300 de persoane au manifestat in zona centrala a muncicipiului Piatra Neamț, la aceeași ora cu cei din capitala. Revendicarile protestatarilor sunt cunoscute de la evenimentele similare de acum un an, numai ca intre timp s-a putut realiza o mai clara coagulare a ideilor. Evident ca in…

- Avocatul Poporului (AP) anunta ca “s-a sesizat din oficiu și va efectua o ancheta” in cazul decesului unei femei gravide din Roman. “Postul de televiziune DIGI 24 a difuzat in data de 10 ianuarie 2018 un reportaj in care era semnalat decesul unei tinere, gravida in 21 de saptamani, dupa ce a fost «plimbata»…

- Doi medici cardiologi au fost angajați in secția Cardiologie a Spitalului Județean de Urgența (SJU) Neamț in ultima parte a anului 2017. Dr. Mihai Dan Alexandrescu a promovat, in luna octombrie, concursul organizat de spital, cu 251,30 de puncte, din care 94,30 la proba scrisa, 60 de puncte pentru activitatea…

- Marti dimineata, o masina Politiei Locale Tomesti a fost implicata intr-un accident rutier, in fata magazinului Penny din localitate. Din declaratiile martorilor, masina politiei a patruns pe contrasens si a lovit frontal un autoturism Golf care circula regulamentar. S-au ales cu rani usoare pasagerii…

- Un deputat liberal lanseaza un apel catre Comitetul Executiv Național al PSD, ce se va desfașura, luni, pentru a-i cere explicații premierului Mihai Tudose referitoare la „afacerea OMV”. Premierul Mihai Tudose, fost ministru al economiei, este acuzat ca a blocat, la sfarșitul anului trecut, un ordin…

- Rezultatele etapei a 2-a a Cupei ”Adi Olteanu” la minifotbal: Poliția – Foresta Gugești 9 – 2 Vrancea Media – GS Mobile 4 – 9 (Marin, Ionescu, Pruna și Irimia au marcat pentru Vrancea Media) Finanțe – Prietenii lui Adi 8 – 1 Soveja – Dr. GSM 2 – 2 Restanța Vrancea Media – Foresta […] The post Cupa ”Adi…

- Allview lanseaza a treia versiune pentru asistentul vocal AVI, o interfața noua și acces mai rapid la funcțiile telefonului mobil AVI, asistentul vocal creat de echipa Allview, este disponibil, acum, intr-o noua versiune, pe Google Play Store, cu interfața imbunatațita și funcții suplimentare, care…

- Facebook vrea sa revina la scopul pentru care a fost creat. Vor fi tot mai puține știri si anunțuri publicitare Facebook va opera modificari in modul de functionare al fluxului de stiri, continutul media, de afaceri si cel publicitar urmand sa fie "umbrit" de subiecte care au potentialul de a starni…

- Kingston Digital Europe Co LLP, companie afiliata Kingston Technology Company Inc., cel mai mare producator independent de memorii, a anunțat lansarea Nucleum, un hub USB Type C 7-in-1. Nucleum este hub-ul ideal pentru noile MacBook-uri, pentru ca ofera porturi USB-C și USB-A suplimentare, dar și sloturi…

- Samsung Electronics a lansat astazi in Romania Galaxy A8 (2018), cel mai nou smartphone din seria Galaxy A. Lansarea s-a desfașurat in cadrul unui eveniment de presa local. Inspirat de designul inedit, specific gamelor Samsung premium, noul Galaxy A8 (2018) este mai elegant ca oricand, fiind in același…

- Inspecția Judiciara a demarat verificari la Parchetul Judecatoriei Sectorului 5, dupa ce s-a autosesizat cu privire la informațiile aparute in spațiul public despre dosarele penale mai vechi in care ar fi fost vizat polițistul pedofil și care au ramas nesoluționate. Sesizarea din oficiu are in vedere…

- Foresta Gugești este a 8-a echipa inscrisa la Cupa ”Adi Olteanu”, dupa formațiile Poliția, Prietenii lui Adi, Finanțe, Soveja, GS Mobile, Vrancea Media și Doctor GSM. In aceste condiții, Vrancea Media va juca restanța din prima etapa cu Victoria Gugești la o data ulterioara. Iata rezultatele din prima…

- Cand te uiți prin poze, parca n-ai crede ca, un nene vice de la primarie are atata putere-n pix, astfel incat sa lege sau sa dezlege fel de fel de hațoage și țidule, de pe urma carora o seama iși freaca palmele și cealalta pumnii. S-o ajuns și la dușmanii, și la vorbe grele cu referire la origini materne,…

- Victoria Gugești este a 8-a echipa inscrisa la Cupa ”Adi Olteanu”, dupa formațiile Poliția, Prietenii lui Adi, Finanțe, Soveja, GS Mobile, Vrancea Media și Doctor GSM. In aceste condiții, Vrancea Media va juca restanța din prima etapa cu Victoria Gugești la o data ulterioara. Iata rezultatele din prima…

- FOTO: Mobile247.ro Intr-una din nopțile de sarbatori un individ a spart și distrus cateva parcometre din Roman. Caștigul, spre ghinionul lui, n-a fost pe masura riscului, dar primarul Lucian Micu cauta soluții pentru a se evita, in viitor, situații asemanatoare. In Roman exista, la aceasta data, aproximativ…

- NVIDIA a anuntat lansarea versiunii beta a serviciului de game-streaming GeForce NOW, care ofera acces, prin intermediul cloud-ului, la supercomputere capabile sa ruleze o selecție generoasa de jocuri din librariile digitale, precum Uplay, la cele mai inalte setari. Astfel, jucatorii se vor putea bucura…

- Noul Acer Swift 7 este o minunație a tehnologiei moderne și a fost creat pentru profesioniștii care iși doresc productivitate de top, portabilitate și conectivitate neintrerupta prin 4G LTE. Noul Acer Swift 7 (SF714-51T) iși cere drepturile ca fiind cel mai subțire laptop[i] din lume, completat cu detalii…

- Autoritatea Nationala de Reglementare a aprobat luni noile preturi ale gazelor naturale livrate consumatorilor casnici. Costul de achizitie al gazelor naturale recunoscut furnizorilor creste cu curca 8,3%, pana la valoarea de 88,28 lei kWh. Dupa majorarea de pret de la 10 ianuarie, “impactul unitar…

- Sase companii au fost amendate de Consiliul Concurentei cu 73 de milioane de lei (circa 15,8 milioane de euro) pentru incheierea a doua intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice, a anuntat, duminica, intr-un comunicat…

- Allview, brandul autohton numarul unu de smartphone-uri și tablete prezent pe piața din Romania, a lansat ieri, 4.1.2018, smartphone-ul V3 Viper, cel mai compact din gama Viper, cu display atragator de 5,5”și raport 18:9. V3 Viper este un telefon dual sim, primul terminal Allview cu funcția Dual WhatsApp…

- Tehnologia a devenit o expresie a stilului pentru cei care o folosesc – desi moda poate fi inselatoare. Stim insa cu certitudine ca eleganta va face intotdeauna parte din stil. Lansat pentru prima data in cadrul editiei Consumer Electronics Show din 2012, modelul XPS 13 a incununat mostenirea XPS drept…

- Aproximativ 10.000 de oameni s-au adunat in centrul orasului Targu-Neamt pe 2 ianuarie, la Festivalul Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou, potrivit estimarilor celor de la Jandarmeria din urbe. Evenimentul a adunat la acest festival zeci de ansambluri din Neamt, cat si din alte judete, care au urcat…

- Președintele Comisiei parlamentare speciale, Florin Iordache, i-a transmis, joi, ministrului afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, textul tradus al celor trei legi ale Justiției adoptate de Parlament, precum si o prezentare a modificarilor aduse prin amendamente. Documentele urmeaza sa fie puse la dispoziția…

- Primarul Daniel Harpa si viceprimarul Vasile Apopei isi vor petrece Craciunul in familie. Daniel Harpa va merge la parintii sai din Timisesti, dar in noaptea de Revelion va fi alaturi de targnemteni in centrul orasului. Si viceprimarul Apopei va sarbatori Craciunul in familie, dar in noaptea de peste…

- Concertul Traditional de Craciun sustinut de Corul de camera PASTORALA si de tinere sperante vrancene (pian) va avea loc la Ateneul Popular, miercuri, 20 decembrie 2017, de la ora 18.00. Acesta este darul nostru oferit iubitorilor de muzica traditionala cu prilejul sarbatorilor de iarna! Ateneul Popular…

- Poliția, Prietenii lui Adi, Finanțe, Soveja, GS Mobile, Vrancea Media și Doctor GSM sunt cele 7 echipe inscrise la competiția din acest an organizata in memoria fostului fotbalist vrancean Adi Olteanu. Vrancea Media a stat in prima etapa. Iata rezultatele din prima runda și loturile echipelor: Etapa…