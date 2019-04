Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, luni, Ordonanța de urgența a Guvernului pentru aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi. Inițiativa prevede posibilitatra achiziționarii unor autovehicule electrice hibrid sau complet electrice potrivit mediafax.Proiectul de lege privind aprobarea…

- Prezentam poziția oficiala a Rețelei de sanatate REGINA MARIA cu privire la propunerea Ministerului Sanatații referitoare la Proiectul Ordonanței de Urgența a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatații. “Salutam propunerea Ministerului Sanatații de a reglementa…

- Proiectul de ordonanta de urgenta a Guvernului pentru instituirea unor masuri in domeniul transportului rutier, precum si de modificare a Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere va intra pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de saptamana viitoare. Proiectul de…

- Florin Iordache a depus la Camera Deputatilor, in procedura de urgenta, un proiect pentru completarea legii de functionare a Curtii Constitutionale, prin care sesizarile de neconstitutionalitate pe hotararile Parlamentului sa fie depuse in maximum 15 zile de la publicarea lor in Monitorul Oficial. Iordache…

- In Parlamentul Romaniei se afla in dezbatere Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 114/2018. Deputatul social-democrat buzoian Sebastian Radu, in urma analizarii textului O.U.G., a depus doua amendamente care vizeaza imbunatațirea prevederilor Ordonanței de urgența…

- Avand in vedere proiectul ordonanței de urgența de modificare a celor trei legi ale Justiției, aprobate cu cateva luni in urma de catre Parlament, DNA iși exprima ingrijorarea atat cu privire la modalitatea pripita de adoptare a actului normativ, cat și cu privire la conținutul acestuia și atrage atenția…

- Profitabilitatea sistemului bancar din Romania este - inainte de impunerea taxei pe active - mai buna decat media europeana, dar nu exceptionala, insa impunerea acestei taxe ar putea sa o transforme din mai buna in mai slaba decat media europeana si, de asemenea, nu ar fi exclus, in acest scenariu,…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a pus in dezbatere publica un proiect de act normativ ce stabileste toate regulile pentru acordarea acestor bani. Conditiile in care angajatii MAI pot beneficia de majorarile salariale pentru munca suplimentara se regasesc in Proiectul de ordin MAI privind conditiile…