- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 20/05/2019 la ora 06:08:44(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea un cutremur cu magnitudinea 3 pe scara Richter, la adancimea de 131km. Cutremurul s-a produs in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter s-a produs luni dimineata in judetul Vrancea, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs la adancimea de 131 de kilometri, iar orasele cele mai apropiate de epicentrul cutremurului sunt Odobesti (40km), Panciu…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 pe scara Richter s-a produs miercuri noaptea, la ora locala 22:40, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul a avut loc la o adancime de 122 kilometri, iar cele mai apropiate…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de miercuri spre joi, la ora 22.40, in judetul Vrancea, la adancimea de 122 de kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).Seismul s-a produs in noaptea de miercuri spre joi, la ora…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3.3 pe scara Richter s-a produs în noaptea de miercuri, 3 aprilie, în Zona seismica Vrancea, anunța Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de marti spre miercuri, la ora 3.10, in judetul Vrancea, la adancimea de 75 de kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Orasele cele mai apropiate de epicentrul cutremurului sunt Odobesti…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat un nou cutremur marti, la ora 11:04, produs in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea. Seismul cu magnitudinea 3.3 pe scara Richter s a produs la adancimea de 86 km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor…

- Doua cutremure au avut loc in Vrancea și Buzau, in ultimele trei ore. Cel mai puternic a avut magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter.Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur s-a produs la ora 2.40, in județul Vrancea, cu magnitudinea…