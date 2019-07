Cutremur în ALDE. Tăriceanu anunță dizolvarea conducerii a 37 de filiale „Conducerile filialelor care au avut slabe performanțe la alegerile pentru PE. Toate filialele care au obținut sub 5% au fost dizolvate și li s-a dat termen o saptamana sa vina cu noi propuneri. Cei care nu au facut campanie, care au facut non-combat, fie ca e vorba de consilieri județeni, viceprimari, vor trebui sa lase locul altora. Unii dintre colegi au argumentat ca slaba implicare a fost din cauza lipsei de interes. Aceasta a fost decizia, probabil dureroasa pentru unii, care au luat prea lejer aceste alegeri și sigur ca exista comparația unor filiale care au obținut rezultate redutabile,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

