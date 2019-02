Curs valutar: Euro si aurul se mai opresc putin din crestere Euro si aurul fac un pas inapoi si se depreciaza joi. Comparativ, dolarul american creste usor.



Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, joi, un euro la 4,7559 de lei/unitate, in scadere fata de sedinta de miercuri.



Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a facut insa un pas in fata. BNR a cotat, joi, un dolar la 4,1941 lei/unitate.



Francul elvetian scade joi. Acesta valoreaza 4,1867 lei, spre deosebire de sedinta anterioara cand era cotat la 4,1895 lei.



Lira sterlina se apreciaza si ajunge la 5,4795… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

