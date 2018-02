Cum te-ai putea trezi inclus in sistemul split TVA, desi ti-ai platit toate darile: Sute de mii de afaceri vor avea surprize

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul celor care vor fi inclusi in registrul Fiscului pentru split TVA ar putea sa creasca urmare a faptului ca banii au fost redirectionati pentru alte debite, iar o intarziere de peste 60 de zile atrage introducerea contribuabilului in aceasta baza, a declarat marti Alex Milcev, partener, liderul…

- 'Anul 2018 va fi anul razbunarii populismului. Ceea ce am vazut in 2017, o serie de masuri populiste, probabil pornite mai devreme, de obicei se iau inainte de alegeri, si ceea ce vorbim azi cu salariile ca s-au marit cu 20%, nu s-au marit, ba au scazut, este o forma a razbunarii populismului. Populismul…

- Consolidarea fiscala a gru­purilor de companii romanesti le-ar da acestora sansa sa poata concura cu grupurile straine, in contextul in care grupurile autohotone sunt 5.000 la numar, iar cele straine 68.000, spun reprezentantii Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR). Prima initiativa…

- Think-tank-ul INACO - Initiativa pentru Competitivitate a publicat a doua editie, completata, a Ghidului de finantare pentru internationalizarea companiilor romanesti. In noul ghid, care acum insumeaza aproape 100 de pagini prietenos redactate si foarte usor de parcurs sunt indicate 24 de noi linii…

- „Teoretic, orice poate sa afecteze, intr-un fel sau altul. Partea buna este, si preiau ca mesaj pozitiv ceea ce s-a intamplat saptamana trecuta la Ministerul de Finante, am avut un imprumut de doua miliarde de euro, ceea ce arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania, fata…

- Secretarul general al PNL, deputatul Robert Sighiarta, ii solicita premierului Viorica Dancila sa o demita pe ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, pentru „incompetența, minciuna și cinism”. Totodata, deputatul liber solicita și demisia lui Ionuț Mișa de la șefia ANAF. Doar ca președintele Fiscului…

- Vasile Armenean, antreprenorul care a cladit afacerea Betty Ice cu afaceri de 30 milioane de euro anual si care a vandut businessul catre gigantul anglo-olandez Unilever, a facut primii bani lucrand pe un santier in Austria, acolo unde a fugit inainte de Revolutie. In Austria, Vasile…

- Potrivit postarilor de pe Facebook si Twitter București s-a clasat pe locul trei intr-un top al oraselor pe raza carora sunt postate cele mai multe mesaje antisemite pe Facebook și Twitter, potrivit declarațiilor ministrului israelian pentru Diaspora, Naftali Bennett, relateaza Times of Israel. Ministerul…

- Ratele de dobanda la titlurile de stat vor continua tendinta ascendenta in trimestrele urmatoare, pe fondul factorilor externi, legati de perspective de continuare a ciclului monetar in Statele Unite, si interni, inclusiv accelerarea dinamicii PIB nominal si acumularea de riscuri la adresa stabilitatii…

- "«Criza romaneasca», o certitudine! Trebuie sa stiti adevarul. Un povestitor, care lucreaza intr-o institutie intr-o tara adevarata, partener strategic al Romaniei, mi-a aratat un document. L-am citit si sunt doua concluzii importante. Una ati mai auzit-o enuntata de mine dar a doua este informatie…

- – Ii invit pe tinerii din Alba sa aplice! Situatia implementarii programului Start-up Nation este in graficul stabilit initial prin procedura de implementare, neexistand intarzieri, personalul agentiilor si al institutiilor de credit partenere fiind implicat in rezolvarea tuturor deconturilor depuse.…

- Tariceanu: Nu vor fi taxe si impozite noi; Formularul 600 trebuie modificat substantial Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca Guvernul care va fi investit nu va introduce noi taxe si impozite și ca Formularul 600 trebuie modificat substantial, afirmand ca in termen de maxim…

- Noi reglementari pentru centrele de ingrijiri paliative Foto: Arhiva/ captura video. Numarul de bolnavi incurabili din România a crescut în ultimele decenii, dar sistemul de sanatate nu este pregatit sa le acorde asistenta medicala specializata - se arata în nota de fundamentare…

- Cifra, cea mai mare raportata de Google in Romania in cei 9 ani pentru care bilantul contabil este public, reprezinta insa doar o parte infima din businessul pe care il face in mod real pe plan local gigantul american. Agentia Initiative Media estimeaza, de exemplu, ca Google, Facebook si Yahoo! incaseaza…

- Am iesit dintr-un an -2017 - stufos, complicat si cu multe proiecte fiscale incepute si abandonate, ceea ce a bulversat mediul de afaceri din Romania. Am intrat intr-un 2018 in care au intrat in vigoare masuri controversate: TVA split, mutarea contributiilor de la angajator la angajat, avem noi reglementari…

- Ministerul de Finante a folosit aceasta facilitate in ultimii ani, cand Rusia a avut un deficit bugetar mare. Dar Fondul este acum aproape gol si avea doar 17 milioane de dolari la sfarsitul anului 2017. Banii ramasi in Fond au fost transferati, prin fuziune, in Fondul National pentru Beneficii Sociale…

- "Ianuarie 2018 - Premierul Romaniei ( oricare ar fi acesta ) trebuie sa inceapa anul cu motoarele turate la maxim si sa abordeze frontal cel putin 5 probleme sistemice care pot exploda in orice moment - si deci nu pot fi amanate ( finante, energie, politie, educatie , salarizarea bugetarilor) :…

- Bata Sky Imobiliare, companie in insolventa detinuta de Nelu Iordache, fostul proprietar al Blue Air, ar putea reintra in posesia activelor companiei aeriene dupa ce Tribunalul Ialomita a decis sa anuleze contractul de transfer al activelor Blue Air, la circa patru ani dupa ce tranzactia a fost…

- ANAF ia masuri disperate pentru pastrarea angajatilor! Conform unui act normativ, angajatii Fiscului care aduc mai multi bani la stat vor primi prime lunare. Masura a fost luata in vederea introducerii unui sistem de cointeresare a personalului, scrie Romania TV.Citeste si: Elena Udrea, un…

- Ieri a fost o zi cu emotii pentru o mare parte dintre profesorii ieseni, acestia aflandu-se in situatia in care drepturile salariale castigate in instanta le-ar fi putut ajunge in portofele abia la jumatatea anului 2018. Problema a aparut dupa ce Ministerul de Finante a dat un ordin prin care programul…

- Conform reprezentantilor USLIP Iasi, Ministerul de Finante ar fi dat un ordin vineri, pe data de 22 decembrie, prin care programul de lucru al trezoreriilor cu institutiile este intrerupt incepand de astazi, 27 decembrie, de la ora 12.00. Astfel, cele mai multe dintre institutiile de invatamant din…

- Vesti bune pentru contribuabilii mijlocii. De la 1 aprilie 2018, si nu este pacaleala, contribuabilii mijlocii se intorc la judete. „Camera Deputaților a adoptat, in calitate de for decizional, proiectul de lege al Uniunii, potrivit caruia contribuabilii mijlocii se vor putea adresa, din…

- In urma inttlnirii cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a spus ca Romania a platit saptamana trecuta o prima transa de 766 milioane de dolari pentru sistemul Patriot, urmand sa achite, pana la sfarsitul anului inca 144 milioane de dolari.

- Sistemul de legiferare din Romania si contextul international extrem de “exploziv” reprezinta principalele riscuri pentru sectorul bancar romanesc in 2018, sustine presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Sergiu Oprescu. Potrivit acestuia, in 2017 sistemul bancar s-a consolidat…

- Executivul de la Bucuresti are in plan sa imprumute opt miliarde de euro in urmatorii doi ani pentru a acoperi deficitul aflat in crestere dupa valul de mariri salariale din acest andin sistemul bugetar. Un alt motiv este si dorinta Guvernului de a refinanta unele datorii externe care…

- Contribuabilii mijlocii vor putea achita obligațiile fiscale la direcțiile județene, așa cum era procedura pana la data de 1 februarie 2016, cand s-a decis ca aceștia sa se deplaseze la direcțiile regionale pentru plata taxelor. Senatorii au aprobat miercuri proiectul de modificare a Legii nr. 207/2015…

- Deputatul PNL Dumitru Oprea ii solicita Ministrului de Finante, Ionut Misa, sa precizeze daca institutia pe care o conduce a intocmit vreun act normativ care sa transpuna in legislatia nationala „A patra directiva privind combaterea spalarii banilor“, adoptata la nivelul Comisiei Europene in anul 2015,…

- La doua saptamani dupa ce a iesit public cu acuza ca Guvernul a confiscat de la primarii peste un miliard de euro, bani din bugetele de investitii, primarul Ilie Bolojan le-a cerut luni tuturor parlamentarilor bihoreni sa voteze modificarea Codului fiscal cu un amendament care va fi propus…

- Afacerile familiei lui Vasile Blaga merg tot mai bine, desi in mod paradoxal cresc si datoriile lor. Firmele lui Ioan Rudeanu, ginerele lui Vasile Blaga, aduna datorii la bugetul de stat, in timp ce incaseaza in continuare bani de la companii de stat, scrie Jurnalul.Citeste si: Ministerul…

- Obiectivul principal al schemei de minimis in 2017 a fost acela de a crea 20947 de noi locuri de munca, din care 16818 pentru persoane defavorizate/ absolvenți dupa 2012/șomeri. Aplicația electronica de inscriere a fost deschisa in data de 14.06.2017 și inchisa in data de 14.07.2017. Numarul…

- Ultimele saptamani au fost marcate de declarații „incendiare“, de mișcari de strada, de atitudini „revoluționare“ – toate prilejuite de așa-numita „revoluție fiscala“ declanșata de autoritați. Brusc, televiziunile au devenit tribune ale politicienilor, oamenilor de afaceri, analiștilor, dar și ale diferitor…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, vrea ca, de anul viitor, romanii sa primeasca porci gratis, dar in anumite condiții. Este vorba de rasele de porci romanești Mangalița și Bazna, pe care ministrul Agriculturii vrea sa le raspandeasca in toate zonele țarii. ”Este vorba despre un proiect la care lucrez.…

- Modificarile fiscale semnificative introduse de la 1 ianuarie 2018 ar putea creste incertitudinea mediului de afaceri cu un impact negativ asupra dinamicii investitiilor si a locurilor de munca nou create, pe termen scurt, arata Raportul privind situatia macroeconomica si proiectia acesteia pe anii…

- Astfel, microintreprinderile care realizeaza venituri pana la 1.000.000 de euro, cu un capital de cel putin 45.000 de lei si au cel putin doi angajati, vor putea opta pentru impozitul pe profit sau pe cifra de afaceri. „Au fost cateva amendamente facute pe fond la OUG 79. Este o zona foarte…

- Sa explicam putin cum stau lucrurile. Dezbaterile de marti, 28 noiembrie, la Legea privind plata defalcata a TVA (split TVA ) din Comisia de buget finante de la Camera Deputatilor s-au oprit la un articol extrem de important pentru intregul mediu de afaceri din Romania si anume la art. 3: (1) Persoanele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri ca pozitia Departamentului de Stat al SUA cu privire la legile justitiei nu ar trebui sa ne ingrijoreze, iar modificarea acestei legislatii este necesara, rolul sau fiind acela de a da un impuls discutiilor pe aceasta tema.Tudorel Toader…

- Patru deputati liberali din Comisia de buget-finante, Bogdan Hutuca, Dan Vilceanu, Nicolae Neagu si Lucian Heius au propus un amendament pentru respingerea OUG privind plata defalcata a TVA. „Plata defalcata a TVA reprezinta un proces birocratic suplimentar aplicat asupra agentilor economici…

- Amendamentul PNL privind TVA Split, respins de Comisia de buget-finante Patru deputati PNL au propus, luni, respingerea Ordonantei de urgenta privind TVA Split, motivand ca prin aceasta masura fiscala nu se va diminua deficitul de incasari din TVA, insa amendamentul a fost respins de membrii Comisiei…

- Pericolul consecintelor nefaste ale proiectului Split TVA nu a trecut. Ce trebuie sa stiti Oamenii de afaceri, crezand ca problema Split TVA e ca si rezolvata, si-au indreptat atentia catre alte probleme fiscale de actualitate, dar „pericolul consecintelor nefaste ale proiectului nu a trecut”, atentioneaza…

- „Dupa cum stim, ideea initiala a Guvernului de a face obligatoriu din 2018 mecanismul de plata a TVA defalcata a starnit multe proteste si discutii in ultimele luni. Drept rezultat, Guvernul a promis ca va modifica OG23 si ca va face acest mecanism optional din 2018. Desi, momentan, Monitorul Oficial…

- Oamenii de afaceri, crezand ca problema Split TVA e ca si rezolvata, si-au indreptat atentia catre alte probleme fiscale de actualitate, dar „pericolul consecintelor nefaste ale proiectului nu a trecut”, atentioneaza, intr-un comentariu, expertul fiscal Alex Milcev, Partener in cadrul EY Romania.…

- Strategia Nord-Atlantica se impiedica, la Deveselu, de o turma de oi, care apartin unui fermier local, scrie stirilekanald.ro. Americanii care opereaza la baza militara s-au plans autoritatilor romane ca au probleme cu mioarele de la un saivan din apropiere care le da peste cap senzorii si aparatura…

- Aflat in vizita oficiala in Egipt, ministrul Ilan Laufer a confirmat interesul companiilor romanesti de a se implica in implementarea programelor de dezvoltare egiptene si, incurajand oamenii de afaceri egipteni sa investeasca in Romania, in special in productie, agricultura sau turism.

- Functionarii Primariei Darabani, cel mai nordic oras al Romaniei, nu mai pot accesa retelele sociale in timpul programului de lucru. Masura a fost luata de Liviu Hrimiuc, edilul localitatii, dupa ce a constatat ca unii angajati isi petreceau foarte mult timp pe internet.

- A doua rectificare bugetara din acest an a fost adoptata miercuri de Guvern. Bani in plus sunt alocati pentru salariile medicilor si profesorilor, pensii militare, programe de sanatate, protectia copilului si persoane cu dizabilitati. Au fost luati bani de la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, respectiv…