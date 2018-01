Stiri pe aceeasi tema

- In plina iarna, temperaturile continua sa fie de primavara, cel puțin pana la sfarșitul acestei saptamani. Maximele in județul Alba vor fi de 9-10 grade Celsius. Temperaturile vor incepe sa scada treptata, iar pe finalul saptamanii vom avea minime de -13 grade in zonele montane ale orașului. Luni,…

- Deși suntem la început de ianuarie, când toata lumea se teme de "gerul Bobotezei", soarele ne bucura cu razele sale primavaratice. Dupa ziua de ieri, astazi avem înca o zi calda de primavara, cu o atmosfera însorita. La CONSTANȚA, la amiaza se vor înregistra astazi 12…

- In prima jumatate a weekendului vom scapa complet de ploi, dar norii isi vor mai face simtita prezenta prin nordul teritoriului. Gerul de Boboteaza va fi inlocuit de o vreme primavaratica. Temperaturile vor pleca de la 5 grade in depresiunile Carpatilor Orientali si vor ajunge la 15 grade Celsius in…

- Vremea in weekend va fi in general calda, cu temperaturi mai mari decat ar fi normal pentru aceasta perioada. Sambata, de Boboteaza, maximele vor fi intre 8 si 14 grade Celsius, iar duminica temperatura va atinge si 15 grade in ...

- In pofida știrilor alarmante referitoare la vremea din vestul Europei și din America de Nord, pe romani iarna ii ocolește inca. Cele doua zile de weekend le vor aduce și banațenilor o vreme neobișnuit de calda pentru aceasta perioada a anului, care va face ca expresia „gerul Bobotezei” sa fie lipsita…

- Vremea in weekend va fi in general calda, cu temperaturi mai mari decat ar fi normal pentru aceasta perioada. Sambata, de Boboteaza, maximele vor fi intre 8 si 14 grade Celsius, iar duminica temperatura va atinge si 15 grade in Bucuresti. Cerul va fi mai mult innorat in general, dar vor fi precipitatii…

- Vremea in acest weekend va fi in general calda, cu temperaturi mult mai mari decat ar fi normal pentru aceasta perioada. Sambata, de Boboteaza, maximele vor fi intre 8 si 14 grade Celsius, iar duminica temperatura va atinge si 15 grade in Bucuresti....

- "Anul acesta este ceva mai cald de Boboteaza. In noaptea de 5 spre 6 ianuarie, vom avea chiar si temperaturi pozitive, doar in estul Transilvaniei vor fi -5 grade C, ceea ce este mult spre deosebire de alti ani. Noaptea urmatoare temperaturile minime vor fi un pic mai scazute, intre -2 si -7 grade,…

- Vreme de primavara la inceputul lui ianuarie. In primul weekend din acest an, temperaturile maxime din Alba vor urca pana la valori de 11 – 12 grade Celsius. Sambata și duminica se incalzeste simtitor si vom avea parte de vreme frumoasa in majoritatea localitaților din județ. La munte, temperaturile…

- Vremea continua sa ne surprinda cu vesti bune. Craciunul a trecut si, desi cu totii asteptam sa ne bucuram de o ninsoare ca-n povesti, nu numai ca ea nu a venit, dar temperaturile din termometre au fost mult mai ridicate decat norma calendaristica. Iar, daca pana acum Romania a fost invaluita de un…

- In acest sfarsit de saptamana ne vom putea bucura de temperaturi de primavara, anunta meteorologii care spun ca mercurul din termometre va atinge in unele zone si 15 grade Celsius. Si saptamana viitoare va debuta cu temperaturi ridicate in majoritatea regiunilor. Abia de miercuri temperaturile vor avea…

- Programul Copernicus de monitorizare a schimbarilor climatice, prima agentie meteorologica internationala importanta care a emis un raport privind temperaturile la nivel global din 2017, a anuntat ca acestea au fost in medie de 14,7 grade Celsius, respectiv cu 1,2 grade Celsius peste cele de dinainte…

- Vremea este neobișnuit de calda pentru aceasta perioada a anului, iar in continuare se va menține peste media normala. Meteorologul ANM, Meda Andre, a explicat ca am putea avea chiar recorduri de caldura pentru Boboteaza, in anumite zone ale țarii. Citește și: Președintele executiv al PSD:…

- Meteorologii anunța ploaie și temperaturi pozitive la cumpana dintre ani. Va ploua atat duminica, 31 decembrie, cat și in Noaptea de Revelion. Daca in ultima zi din an temperaturile vor fi de 4-5 grade Celsius, luni, 1 ianuarie 2018, ploaia se va opri, iar temperaturile vor urca pana la 7-8 grade Celsius.

- Revelionul cu zapada este o amintire tot mai indepartata. Iarna sfarșitului de an seamana mai degraba cu o primavara timpurie. Temperaturile sunt mai mari chiar și cu 10 grade Celsius fața de cele normale pentru ultimele zile de decembrie.

- Vreme aproape de primavara in aceste zile! Și, ce credeți? Meteorologii prognozeaza o continua crestere a temperaturilor, cu oscilatii destul de mari fata de temperaturile medii normale pentru aceasta perioada. Daca serile si noptile vor fi mai reci, temperaturile diurne pot urca si pana la 15 grade…

- Meteorologii prognozeaza o continua crestere a temperaturilor, cu oscilatii destul de mari fata de temperaturile medii normale pentru aceasta perioada. Daca serile si noptile vor fi mai reci, temperaturile diurne pot urca si pana la 15 grade Celsius in unele zone. MIERCURI. Regimul termic, apropiat…

- Meteorologii prognozeaza vreme relativ calda pentru ultima saptamâna din acest an. Se pare ca nu vom avea zapada de Craciunul pe stil nou, iar în noaptea de revelion s-ar putea sa cada lapovița. Valorile termice ale aerului în urmatoarele cinci zile, inclusiv și mâine,…

- Meteorologii au anuntat ca de vineri, vremea va intra intr-un proces de incalzire. Temperaturile maxime vor avea valori cuprinse intre minus 2 grade in estul Transilvaniei si 8 grade Celsius in zonele de deal din sud si din est. In ...

- Vremea din aceasta saptamana va fi neobisnuit de calda pentru aceasta perioada. Meteorologii spun ca temperaturile vor creste foarte mult, datorita unui front de aer tropical, venit dinspre nordul Africii. Temperaturile vor creste usor in toata tara, iar in regiunile sudice si sud-estice va fi timp…

- Meteorologii de la ANM anunța ca de mâine se va încalzi considerabil vremea, temperaturile ajungând la aproape 10 grade Celsius.Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 3 grade Celsius și -4 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi temporar noros și va ploua.Marți,…

- Din dupa-amiaza zilei de sambata, vestul Romaniei, inclusiv o parte din județul Timiș, se va afla sub un cod galben de vreme rea. Meteorologii emisesera deja o avertizare generala pentru toata țara.

- Iarna înca se arata a fi blânda. Dupa un sfârsit de saptamâna relativ friguros, saptamâna urmatoare va fi determinata de temperaturi pozitive, cer variabil, ploi si izolat lapovita, transmite MOLDPRES. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS),…

- Iarna isi intra pe deplin in drepturi. De sambata, vremea se schimba radical, in cea mai mare parte din tara inregistrandu-se temperaturi negative. In vestul tarii mai intai va ploua, apoi va ninge. Regimul termic din acest weekend va fi, in prima sa parte, caracterizat de valori de temperatura mai…

- Iarna incepe sa-și intre-incet in drepturi și in partea de vest a țarii. Meteorologii avertizeaza ca de sambata 2 decembrie, ora 18,00 pana duminica la ora 23,00 vor cadea multe precipitații in Vestul țarii, mai ales sub forma de ninsoare și lapovița.

- Prima saptamana de iarna va avea, in R. Moldova, maxime situate intre plus 2 și plus 9 grade Celsius, iar minimele vor cobori pana la minus 7 grade Celsius. Meteorologii prognozeaza pentru maine și duminica ploi pe tot teritoriul R. Moldova, iar la Nord vor cadea și fulgi. Cel mai probabil, aceștia…

- FRIG…Conform Agentiei Nationale de Meteorologie, temperaturile in judetul Vaslui vor scadea drastic in urmatoarea saptamana. Astfel, in urmatoarele zile temperaturile inregistrate vor fi intre -5 si 6 grade Celsius. Astazi cerul va fi relativ innorat, cu sanse mari de precipitatii si temperaturi intre…

- Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie sunt sanse ca, de Craciun și Revelion, sa avem zapada. In decembrie, temperaturile medii ale aerului vor fi cuprinse in limite apropiate de mediile multianuale, stabilite prin masuratori de specialitate, la -0,8 grade Celsius, in majoritatea regiunilor,…

- Administrația Naționala de Meteeorologie anunța ca la Cluj va fi un sfârșit de sâptamâna mohorât, cu cer noros, ceața și precipitații.Vineri, temperaturile vor fi cuprinse între 9 grade Celsius și 2 grade Celsius. Cerul va fi predominant noros și se anunța…

- Meteorologii anunta ca zilele urmatoarele vor fi dominate de ninsori, vantul urmand sa bata slab pana la moderat, in timp ce temperaturile vor ajunge pana la minime de -5 grade Celsius.Joi, vremea se va incalzi ușor, in majoritatea regiunilor. Astfel, temperaturile maxime se vor incadra intre…

- PROGNOZA METEO. Meteorologii anunta ca zilele urmatoarele vor fi dominate de ninsori, vantul urmand sa bata slab pana la moderat, in timp ce temperaturile vor ajunge pana la minime de -5 grade Celsius. PROGNOZA METEO MIERCURI. In vestul și sud-vestul țarii, indeosebi in a doua parte a intervalului,…

- Iarna și-a intrat in drepturi in zona montana a județului Gorj. Ninge fafa oprire inca din aceasta dimineața de la ora 05:00, iar drumarii au intervenit de urgența cu patru utilaje de deszapezire pe tronsonul de drum dintre Novaci și Ranca. Mercurul din termometre a scazut pana la -5 grade Celsius,…

- Meteorologii anunta vreme in general frumoasa in minivacanta de 1 decembrie, iar pentru perioada Craciunului sunt asteptate ninsori. Luna decembrie incepe cu o vreme destul de frumoasa. In dimineata zilei de 1 decembrie este asteptata putina ceata, insa aceasta nu va persista, iar cei care vor sa…

- Vremea va deveni din ce in ce mai rece in perioada urmatoare, din cauza unui ciclon cu masa de aer rece care va ajunge sambata noapte in partea de nord a tarii noastre si care va determina o scadere a temperaturilor chiar si sub zero grade Celsius pe timpul noptii. Tot in weekend un alt ciclon cu o…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologica de vreme rea. Astfel, in weekend vremea va deveni din ce in ce mai rece in perioada urmatoare, din cauza unui ciclon cu masa de aer rece care va ajunge sambata noapte in partea de nord a tarii noastre si care va determina…

- Vremea va deveni din ce in ce mai rece in perioada urmatoare, din cauza unui ciclon cu masa de aer rece care va ajunge sambata noapte in partea de nord a tarii noastre si care va determina o scadere a temperaturilor chiar si sub zero grade Celsius pe timpul noptii. Tot in weekend un alt ciclon cu…

- Meteorologii anunta o usoara incalzire a vremii, dar numai pentru o zi. La finalul saptamanii se vor inmulti precipitatiile, iar ciclonul Olaf, care vine din nordul Europei, va trece duminica pe la periferia Romaniei. Norii vor ramane putini in nordul extrem, dar in rest, vor continua sa domine cerul…

- Vremea schimba foaia. Meteorologii anunta ca, azi si maine, peste tara noastra va patrunde o masa de aer rece. Mihai Timu, meteorolog la Agentia Nationala de Meteorologie, a declarat la Antena 3 ca vremea se va schimba in perioada urmatoare si ne putem astepta la primii fulgi de nea, in Bucuresti.…

- Meteorologii au anuntat cand cade prima ninsoare in Bucuresti. Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat cand vor cadea primii fulgi in Capitala. Mihai Timu, meteorolog ANM, ca vremea se va schimba in zilele ce urmeaza. Un val de aer rece dinspre Oceanul Arctic a patruns in Europa și va atinge…

- Iarna se apropie, iar acest lucru se vede in temperaturile care sunt in continua scadere. Daca la inceputul saptamanii vom avea maxime și de 17 grade Celsius, spre sfarșitul acesteia vremea va fi tot mai rece, cea mai friguroasa zi fiind duminica. Meteorologii anunța soare in weekend insa termometrele…

- ANM a emis prognoza pentru urmatoarea perioada si anunta temperaturi anormale pentru tara noastra. Anul 2018 incepe cu un ger napraznic. Luna decembrie nu se va diferentia foarte mult de o luna decembrie normala, cu temperaturi aflate in normele perioadei. Meteorologii spun ca, in general, vor fi temperaturi…

- Incepand de miercuri dupa-amiaza, la nivelul intregii tari, se vor inregistra ploi slabe, dar temperaturile raman apropiate de normal si vor fi cuprinse intre 8 si 16 grade Celsius, a declarat pentru MEDIAFAX, meteorologul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) Mihai Timu. „Vom…

- Dupa un inceput de saptamana in care Romania s-a confruntat cu un val de ger, provocat de slabirea vortexului polar , meteorologii anunta cum va fi vremea in weekend, iar vestile de la ANM sunt neasteptat de placute. „De sambata asistam la ameliorarea vremii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre…

- Meteorologii anunta nisori si vant puternic, pentru zilele urmatoare. Vizate sunt judetele Timis, Arad, Bihor, Caras-Severin si Hunedoara, iar avertizarea este valabila pana luni, ora 23:00. Incepand de astazi se vor inregistra intensificari temporare ale vantului si precipitatii sub forma de lapovita…

- Suntem abia in luna octombrie, dar se pare ca in curand va veni iarna in luna octombrie. Temperaturile vor scade tot mai mult in urmatoarele zile, iar meteorologii au emis o informare meteorologica de vreme rea pentru zonele montane. Informarea este valabila in intervalul 27 octombrie, ora 21:00 și…

- Clujenii au parte de temperaturi tot mai scazute, în acest sfârșit de saptamâna, anunța ANM, fiind anunțate și precipitații.Joi, temperaturile vor fi cuprinse între 13 grade Celsius și 6 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi mai mult noros.Vineri, vremea…

- Temperaturi incredibile anuntate pentru acest weekend in vestul tarii. Vremea se va menține extrem de calda și frumoasa pentru aceasta perioada a anului. Astazi, cerul va fi senin pe tot parcursul zilei, dar la noapte, spre dimineata zilei de vineri, vor fi condiții de ceața in zonele de campie. Vineri,…

- Vestul si nord-vestul Europei va fi in urmatoarele zile lovit de un uragan puternic. Meteorologii anunta ca spre aceste regiuni se indreapta furtuna Ofelia, care s-a format in Oceanul Atlantic.

- Prognoza meteorologica emisa, vineri dupa-amiaza, de agenția naționala de specialitate ne anunța un weekend foarte placut și insorit pentru zona Banatului. Cerul va fi lipsit de nori, iar temperaturile vor fi placute și mai ridicate decat ar fi normal pentru jumatatea lunii octombrie. Doar vantul va…

- Meteorologii de la ANM anunța ca la Cluj vor fi temperaturi destul de scazute în prima parte a saptamânii, fiind prognozate și ploi.Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 12 grade Celsius și 7 grade Celsius. De asemena, cerul va fi predominant noros, fiind anunțate…