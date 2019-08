Stiri pe aceeasi tema

- Asociațiile magistraților incep sa-și arate limitele. Dupa ce Asociatia "Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor" este posibil sa fi pus in pericol derularea unei anchete de importanta naționala, prin aparenta divulgare a unor informații nepublice din dosarul Caracal, obținute prin cine…

- Dupa ce premierul Dancila a anuntat joi ca isi doreste inasprirea legialtiei penale pana la inchisoarea pe viata pentru criminali, violatori sau pedofili, mai multi fosti ministrii de Justitie au criticat aceasta idee, catalagand-o drept populista.

- O organizatie pentru drepturile femeilor, Asociatia pentru Libertate si Egalitate de Gen (ALEG) din Sibiu, a initiat o petitie prin care cere premierului si presedintelui Romaniei sa demareze de urgenta investigatii in ceea ce priveste modul de interventie al politistilor care nu isi indeplinesc atributiile…

- Ziarul Unirea Dupa tragedia de la Caracal, Ministerul de Interne vine cu un proiect de lege care va ajuta autoritațile sa gaseasca mai repede persoanele disparute Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat in dezbatere publica un proiect legislativ care prevede ca persoanele disparute sa fie localizate…

- Alexandra si-a pus toate sperantele in stat, mai exact in sistemul de urgenta 112. Un serviciu care are chiar el nevoie de salvare. Tragedia din Caracal scoate la lumina probleme grave, tinute sub pres. Un operator 112 lucreaza singur, 24 de ore incontinuu, politistii care preiau apeluri nu au acces…

- ■ sustine senatorul PNL de Neamt Eugen Tapu Nazare ℗ Senatorul PNL de Neamt Eugen Tapu Nazare a facut recent o declaratie publica, dupa tragedia de la Caracal in care i-a cerut premierului Viorica Dancila fie sa actioneze concret pentru a reforma sistemul, fie sa plece. „Bilbe, minciuni, haos, degringolada,…

- Procurorii din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii invita cere reprezentanților instituțiilor din justiție sa dea dovada de ”decența” in legatura cu crimele din Caracal. Totodata, secția de procurori condamna tentativele de stabilire a unor vinovații ale magistraților in acest dosar inaintea…

- Mai multi IT-isti din Bucuresti vor sa ajute CNAS sa reporneasca sistemul informatic. Autoritatile au promis ca vor rezolva problema si au cerut demisia presedintelui CNAS si al purtatorului de cuvant, care a spus ca „oamenii mor si cu, si fara sistem”. Dar platforma informatica nu merge nici acum,…