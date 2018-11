Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala considera ca recent aprobatele amendamente la Legea privind declararea voluntara și stimularea fiscala sunt un pas înainte și îndeamna autoritațile ca ele sa intre în vigoare fara întârziere, transmite IPN cu referire la un comentariu postat pe pagina…

- Noul sistem de remunerare, care prevede majorari salariale pentru mai milte categorii de bugetari, incepand din data de 1 decembrie 2018, va motiva oamenii din sectorul public, care va deveni mai atractiv. Parerea a fost exprimata de ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, in cadrul emisiunii Replica,…

- "Vom vedea exact asta la nivel de Guvern, in urmatoarele zile vom anunta. Decizia se va lua in urmatoarele zile si o vom anunta. E posibil sa luam o hotarare de guvern chiar saptamana viitoare", a declarat Eugen Teodorovici intr-o emisiune la Antena 3. In ceea ce priveste aplicarea acestei…

- Noua lege a salarizarii în sistemul public, numita și „Salarii bune pentru Moldova” aduce doar beneficii angajaților de la stat. Asigurarea vine de la prim-ministrul Pavel Filip, care a oferit detalii despre esența reformei, ce urmeaza a fi pusa în aplicare de la 1 decembrie. …

- Peste 150.000 de bugetari vor beneficia, incepand cu 1 decembrie 2018, de cresteri salariale de minimum 20%, iar niciun angajat nu va avea salariul mai mic de 2.000 de lei. a anuntat liderul Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, la finele sedintei saptamanale a formatiunii. Ideea nu este…

- Parlamentul tunisian a votat o lege, asteptata de mult timp, prin care sunt pedepsite afirmatiile rasiste, incitarea la ura si discriminarile, un progres calificat drept istoric de asociatiile pentru apararea drepturilor minoritatilor, transmite miercuri AFP. ''Este un punct de…

- "Am luat decizia sa depunem o motiune impotriva ministrului Agriculturii, Petre Daea, pentru scaparea de sub control a pestei porcine. Dupa refuzul majoritatii parlamentare de a constitui comisia de ancheta, care sa analizeze clar cine sunt responsabilii pentru scaparea de sub control a pestei porcine,…

- CHIȘINAU, 3 sept — Sputnik. Astazi a intrat în vigoare Legea care reglementeaza activitațile necalificate cu caracter ocazional desfașurate de zilieri. Legea a fost publicata în Monitorul Oficial pe 2 martie 2018 și are drept scop diminuarea fenomenului muncii la negru.…