Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia VedemJust, fondata de judecatorul Cristi Danilet, cere, intr-un mesaj publicat pe Facebook abrogarea Legii recursului compensatoriu. Solicitarea vine pe fondul crimei de la Medias, in care principalul suspect este un condamnat pentru omor, eliberat pe baza acestei legi.

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, precizeaza ca din octombrie 2017 si pana in noiembrie 2018, nu mai putin de 188 de infractori eliberati din inchisori in baza legii recursului compensatoriu s-au intors dupa gratii, fiind condamnati definitiv pentru...

- Potrivit MJ, in perioada 19.10.2017-23.11.2018 au fost eliberati conditionat, in baza legii 10.880 de detinuti. Din totalul acestor persoane, 649 au revenit in unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, iar 188 au comis violuri, crime si talharii. "In paralel cu eliberarea celor…

- Date infioratoare de la Ministerul Justiției. Peste 10.000 de deținuți au fost eliberați mai devreme din penitenciarele din Romania, se arata intr-un raspuns dat de Ministerul Justiției deputatului PNL Florin Roman.Vicepreședintele PNL, Florin Roman a afirmat, vineri, ca, in cadrul unui raspuns…

- Ministerul Justiției: Aproape 11.000 de infractori, eliberati intr-un an pe baza recursului compensatoriu. Potrivit Ministerului Justiției, in perioada 19.10.2017 – 23.11.2018 au fost eliberați condiționat, in baza legii recursului compensatoriu, 10.880 de deținuți. Din totalul acestor persoane, 649…

- Ministerul de justiție a precizat, intr-un raspuns oficial la o interpelare adresata de deputatul PNL Florin Roman, ca, 188 dintre deținuții eliberați in baza legii recursului compensatoriu au comis talharii, violuri, crime, tentativa de crima. ​

- Vicepresedintele PNL Florin Roman a afirmat, vineri, ca, in cadrul unui raspuns oficial, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca 188 de infractori liberati mai devreme in baza legii regimului compensatoriu au comis noi fapte cu violenta: crime, tentative de crima, violuri, talharii.