Cum arată Adriana Lima fără machiaj Deși are 38 de ani, Adriana Lima continua sa arate ca la 20. Supermodelul, care și-a inceput cariera in anii 1990 aparand in numeroase reclame și reviste, a decis sa posteze pe internet cateva imagini in care nu are niciun pic de machiaj. Lima a devenit rapid unul dintre cei mai importanți ingerași Victoria’s Secret și timp de 10 ani a fost nelipsita de pe podium. „Planul meu este sa raman in industrie atat timp cat corpul meu imi va permite. Cel puțin pana la 40 de ani, dar daca voi putea ramane și mai mult, o sa o fac”, declara ea in 2017. In prezent, Adriana Lima are doua fiice cu fostul ei… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

