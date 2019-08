Cum ajungi la BIAS 2019. Mijloace de transport în comun BIAS 2019. Dureaza pana la ora 20:45, așa ca ai timp sa ajungi, mai ales ca e un show fara pauze. BIAS 2019. Organizatorii nu va recomanda sa mergeți cu mașina personala, nefiind pusa parcare la dispoziție. In plus, in fiecare an, show-ul a atras un numar impresionant de oameni, iar coloana de mașini ajungea, in anii anteriori, sa fie pana la Casa Presei. BIAS 2019. Iata ce mijloace de transport in comun te duc pana la evenimentul BIAS 2019: linii RATB 112, 131, 148, 149, 205, 261, 301, 304, 335, 605, dar și cele expres 780, 783, 784. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

