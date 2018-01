Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua si sotul ei, Culita Sterp, sunt in mijlocul unui scandal urias. Artistii sustin ca au fost la un pas fie batuti de patronul unui club unde au fost invitati sa sustina un concert. Artista face noi dezvaluiri despre cele intamplate! Invitati sa cante pe 12 ianuarie in clubul Million…

- Acuzatii grave la adresa patronului Million Dolars din Resita si a mai multor apropiati dupa ce doua vedete din lumea manelelor sustin ca au fost la un pas sa fie agresate. Carmen de la Salciua si Culita Sterp sustin chiar ca trei colegi de-ai lor au fost loviti de apropiati ai patronului. ”Dragi prieteni…

- Catalin Radu, cel care i-a atacat pe artistii Culita Sterp si Carmen de la Salciua dupa ce au sustinut un concert in clubul acestuia din Bistrita, este un controversat om de afaceri local. Catalin Radu are cinci ani de pușcarie in spate, pe care i-a petrecut la Penitenciarul Timișoara. In anul 2005,…

- Sandra se bucura din plin de fiecare moment petrecut in vacanta petrecuta in Republica Dominicana, departe de frigul din Romania. Frumoasa sotie a lui Adrian Mutu a profitat de temperaturile ridicate pentru a-si etala abdomenul perfect, la nici sase luni de cand a devenit mamica.

- Momente de groaza pentru cuplu din muzica populara si de petrecere. Culita Sterp si Carmen de la Salciua sustin ca ar fi fost la un pas sa fie batuti de patronul unui club din Resita. Cei doi formeaza un cuplu atat in viata reala, cat si pe scena.

- Petrecere cu iz de scandal! Artiștii Culița Sterp și Carmen de la Salciua au fost atacați de patronul unui club din Resita. Cei doi au facut primele declarații și au marturisit ca au fost la un pas sa fie batuți de barbat.

- Momente de groaza pentru cel mai iubit cuplu de muzica populara si de petrecere. Culita Sterp si Carmen de la Salciua sustin ca ar fi fost la un pas sa fie batuti de patronul unui club din Resita. Culita Sterp si Carmen de la Salciua, cei doi care formeaza un cuplu atat in viata reala, cat si pe scena,…

- Momente de groaza pentru cel mai iubit cuplu din muzica populara si de petrecere. Culita Sterp si Carmen de la Salciua sustin ca ar fi fost la un pas sa fie batuti de patronul unui club din Resita. Culita Sterp si Carmen de la Salciua, cei doi care formeaza un cuplu atat in viata reala, cat si pe scena,…

- Momente de groaza pentru cel mai iubit cuplu din muzica populara si de petrecere. Culita Sterp si Carmen de la Salciua sustin ca ar fi fost la un pas sa fie batuti de patronul unui club din Resita. Culita Sterp si Carmen de la Salciua, cei doi care formeaza un cuplu atat in viata reala, cat si pe scena,…

- Momente de groaza pentru cel mai iubit cuplu din muzica populara si de petrecere. Culita Sterp si Carmen de la Salciua sustin ca ar fi fost la un pas sa fie batuti de patronul unui club din Resita. Culita Sterp si Carmen de la Salciua, cei doi care formeaza un cuplu atat in viata reala, cat si pe scena,…

- Drama pentru o familie de romani din Italia. Fetița lor, Melissa Maria, a murit dupa ce a fost alaptata, iar cei doi parinți nu iși pot reveni din șoc. Tragedia a avut loc in Italia, la Ponte San Nicolo, Padova. Mihai Andrei Popa, tatal fetiței, a povestit, sfașiat de durere, ca s-a trezit in dimineața…

- Ce ar fi putut spune cineva atat de grav incat dupa o postare pe cea mai accesata rețea de socializare din Romania, Facebook, sa se trezeasca brusc cu un gol de 2,9 miliarde de dolari.Pierderea unei sume atat de mari din cauza unui anunț pe Facebook este o premiera și l-a costat mult mai mult…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a precizat, intr-o postare pe contul sau de socializare, ca majorarile salariale din domeniul sanatații este una dintre marile realizari ale guvernului și asta pentru ca au reușit sa reduca plecarile medicilor din Romania. Liviu Dragnea considera ca majorarile salariale…

- Un american incearca sa dea de urma a doi romani care s-au casatorit. Nu recent, insa, ci in urma cu 37 de ani. El le-a facut fotografii, insa le-a pierdut adresa și nu a știut unde sa le trimita. Acum, sora lui incearca sa-l ajute și a lansat un apel pe Facebook. Matt a vizitat Romania la inceputul…

- Cantarețul Kamara are probleme in mariaj. Acesta este in pragul divorțului de partenera sa de viața, Oana. Kamara, care și-a cunoscut partenera de viața pe o rețea de socializare , este cunoscut publicului din Romania drept jumatate de culoare din trupa Alb-Negru. Artistul și soția sa, Oana, care anul…

- La mai bine de cinci ani de cand s-a accidentat grav in timpul repetitiilor de la “Dansez pentru tine”, Monica Davidescu a iesit, din nou, victorioasa in razboiul cu Pro TV. Mai exact, este vorba despre o companie din trust care trebuie sa-i plateasca despagubiri substantiale sotiei lui Aurelian Temisan.…

- Monica Gabor a transmis un mesaj plin de emoție pentru fiica ei și a lui Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor se afla in Romania pentru a petrece sarbatorile de iarna in compania fiicei sale și a omului de afaceri Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor, care are o relație de mai mulți ani cu omul…

- Culita Sterp si Carmen de la Salciua, formeaza un cuplu de succes atat pe scena, cat si in viata de zi cu zi. Cei doi se bucura de mare succes in randul ascultatorilor de muzica de petrecere si populara. Dovada stau milioanele de vizualizari la piesele lansate pana in prezent si miile de Like-uri de…

- "Iubirea este cel mai frumos cadou de sarbatori!", a scris Andra pe Facebook, alaturi de o fotografie cu Catalin Maruta, iar fanii s-au intrecut in aprecieri. 50.000 de fani au apreciat imaginea, 500 au distribuit-o, iar alti 500 au facut urari pe contul de Facebook al vedetei. "Fericirea…

- Fostul președinte Ion Iliescu a ajuns din nou la spital, însoțit de soția sa. Nina Iliescu a explicat ca medicii i-au schimbat tratamentul la picior și i-au recomandat înca o data sa nu iasa din casa. Fostul șef al statului nu a mai fost vazut în public de câteva luni,…

- Dan Ciprian Sfichi, polițistul taiat cu sabia de interlop la Radauți, județul Suceava, da primele semne de viața. Luptatorul Serviciului de Acțiuni Speciale (SAS) pare sa raspunda la tratament și i-a uimit pe medici. La un moment dat, chiar daca nu a deschis ochii și starea lui ramane critica, Ciprian…

- Ultimul gol marcat de Ianis Hagi pentru formatia de tineret a Fiorentinei l-a adus din nou pe mijlocas in lumina reflectoarelor. Unul dintre site-urile dedicate clubului din Florenta, Gazzaviola, scrie ca Hagi Jr.ar putea reveni la Viitorul, daca nu va avea o oferta de la un alt club din Serie A,…

- Indirect, FCSB a castigat o noua lupta cu Dinamo pentru un transfer. Ion Moldovan, fost antrenor la Dinamo, a dezvaluit ca Gabi Enache, acum la FCSB, a fost aproape de un transfer in "Stefan cel Mare" intr-o anumita perioada. In cele din urma, omul venit de la Astra a ajuns in curtea rivalilor,…

- GRAV… Lovitura de teatru in procesul de la Freiburg! Fratele si parintii femeii ucise la Endingen de catre huseanul Catalin Ciolpan au cerut ieri, in mod oficial, judecatoarei, sa o cheme in instanta pe sotia inculpatului, in prezent aflata in Romania. Rudele Carolinei G. sustin ca exista indicii potrivit…

- Cei doi autostopisti au fost retinuti vineri seara si au 17, respectiv 18 ani. Tinerii care au injunghiat un sofer si pe sotia acestuia voiau de fapt sa fure autoturismul. Potrivit primelor informatii, unul dintre cei doi criminali ar fi vrut sa ajunga la iubita lui cu care avusese o altercatie si…

- Indragitul cantareț a transmis un mesaj scurt, dar emoționant și sincer, tuturor romanilor cu ocazia Zilei Naționale. ”Pentru cititorii DC News și pentru toți romanii, indiferent unde se afla pe aceasta planeta, la mulți ani de ziua Romaniei, la mulți ani Romania, oriunde te vei afla”, le-a…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dunca, marti seara, invitat in cadrul emisiunii Romania9, moderata de jurnalistul Ionut Cristache, a discutat despre programul național „Campionii Romaniei in școala, liceu și

- Potrivit unei Ordonanțe de Guvern, romanii din diaspora trebuie sa prezinte documentele necesare pentru schimbarea rezidenței fiscale, pana la aceasta data, scrie bugetul.ro. Trebuie sa iși schimbe rezidența fiscala și romanii care au plecat inainte de 2012, dar au mai avut venituri și in…

- Fostul premier Sorin Grindeanu a fost miercuri seara invitatul emisiunii Romania 9 de la TVR1 și a vorbit despre statul paralel, legile justiției, Ordonanța 13 sau situația liderului PSD, Liviu Dragnea.

- Cei doi artisi Culita Sterp si Carmen de la Salciua, formeaza un cuplu atat pe marile scene, cat si in viata reala. Tinerii se bucura de un real succes dupa ce au fost premiati chiar de YouTube.

- Pe Gheorghe Marmureanu il cunoaste toata lumea, dar putini stiu cum arata sotia expertului in cutremure. CANCAN.ro, site-ul nr, 1 din Romania , l-a intalnit pe fostul director al Institutului de Fizica a Pamantului, la un targ de produse traditionale, alaturi de femeia care ii sta alaturi de mai bine…

- UTA a plecat, azi, la orele pranzului, spre Braila, cu oprire la Brasov. Maine, la ora 10.30, Todea isi va scoate elevii la un antrenament, chiar sub Tampa, iar dupa masa de pranz se va continua drumul spre locul faptei. In autocar a urcat si Daniel Florea, care pare hotarat sa intre pe teren,…

- Barbatul a reușit sa faca rost de dovada ca a muncit intr-o fabrica de tutun prin anii 50. El a cerut recalcularea pensiei și a primit bani in plus. Barbatul a fost nevoit sa restituie banii pe motiv ca a depus contestație prea tarziu. La cei 76 de ani și peste 36 de ani munciți in condiții…

- Stela Popescu și-a deschis sufletul și a vorbit despre cea mai draga ființa din viața ei, nimeni alta decat cea care a adus-o pe lume. Stela Popescu, care a marturisit la un moment dat ca și-a inșelat partenerul de viața , este una dintre marile actrițe ale scenei artistice din Romania. Stela Popescu,…

- ROMÂNIA-TURCIA ONLINE STREAM PRO TV LIVE VIDEO Selectionerul nationalei de fotbal a Turciei, Mircea Lucescu, considera ca amicalul de joi dintre echipa sa si cea a României este un meci de analiza, nu un duel. ROMÂNIA-TURCIA ONLINE STREAM PRO TV LIVE VIDEO ROMÂNIA-TURCIA…

- Pe 1 august 2015, Casa Regala anunța, printr-un comunicat, excluderea Principelui Nicolae din linia de succesiune. De asemenea, s-a decis retragerea titlului de ”Principe”, care ii fusese atribuit lui Nicolae in anul 2010. Nicolae era al treilea in ordinea de succesiune, dupa Mihai I si Principesa…

- Klaus Iohannis a urcat, sambata, pe platoul Bucegilor, și a facut poze impreuna cu salvamontiștii care tocmai se intorceau de la o intervenție. Șeful Salvamont Bușteni, Gheorghe Haiduc, a publicat imaginea pe Facebook și a spus ca a ramas „fara” cuvinte, dupa ce intalnirea cu președintele. Presedintele…

- Doi dintre cei mai apreciați artiști de muzica populara s-au casatorit.Au cucerit o țara intreaga cu iubirea si vocea lor. Culița Sterp si Carmen de la Salciua, caci despre ei este vorba, au milioane de vizualizari pe Youtube. Datorita ei s-a apucat de muzica, iar acum au sute de concerte…

- Doi dintre cei mai apreciați artiști de muzica populara s-au casatorit.Au cucerit o țara intreaga cu iubirea si vocea lor. Culița Sterp si Carmen de la Salciua, caci despre ei este vorba, au milioane de vizualizari pe Youtube. Datorita ei s-a apucat de muzica, iar acum au sute de concerte pe an atat…

- Florea Burnea a creat panica in familia Maria Ciobanu dupa ce a suferit preinfarctul, informeaza Romania TV. De dragul fiicei sale, Camelia Ciobanu, artista a mers la spital sa vada care este starea barbatului. Citeste si Scandalul dintre Dragos si Ionut Dolanescu, departe de a se fi incheiat.…