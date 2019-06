Criză Republica Moldova. Pe cine sprijină Vladimir Putin 'Noi, fara indoiala, il vom sprijini si pe presedintele Dodon, si pe actualii sai parteneri de coalitie, pentru ca ei sa scape in sfarsit de cei (...) care au uzurpat puterea pana de curand in Moldova si pentru ca, in pofida unor posibile contradictii interne, sa gaseasca forte sa conlucreze in interesele statului si poporului moldovean. Fara indoiala, ii vom sustine', a declarat seful statului rus intr-un interviu pentru compania de radio si televiziune 'Mir'. Referindu-se la actuala stare de lucruri din Republica Moldova, Putin a subliniat ca 'Moldova nu constituie o situatie unica,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

