- Tragedie in Tenerife. La indiciile unui copil de cinci ani, politia a gasit doua cadavre intr-o grota, unul apartinand unei femei de 39 de ani si celalalt unui baiat de 10 ani. Micutul a fost gasit...

- Crima odioasa pe insula spaniola Tenerife. Un german si-a ucis sotia si unul dintre cei doi copii intr-o pestera situata intr-o zona izolata. Baiatul asasinat avea doar zece ani. Cel de-al doilea copil, de sase ani, a reusit sa fuga si a fost gasit de un grup de localnici.

- Un barbat din China iși suspecta soția de infidelitate, așa ca a pus la cale un plan ca sa vada daca are dreptate sau nu. Acesta a lasat in casa camera de bord spunand ca e defecta. Soția lui, cu care era casatorit de 20 de ani, nici nu a observat acest lucru.

- Crima oribila in Bacau. Vineri seara, un barbat in varsta de 49 de ani si-a lovit fara mila sotia un cleste de jar, apoi a luat-o la pumni. Femeia a murit a doua zi, la spital, scrie Observator.tv A pus mana pe clestele de jar si a lovit-o cu... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un barbat de 67 de ani a fost retinut si urmeaza sa fie prezentat Tribunalului Bucuresti cu propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile, fiind acuzat de omor asupra unui membru al familiei și distrugere prin incendiere.Potrivit unor surse judiciare, barbatul este fost subofiter, pensionandu-se…

- Crima infioratoare in raionul Hancesti. Un barbat de 68 de ani a fost gasit fara suflare in locuinta unei rude dupa ce ar fi fost omorat in bataie de propriul nepot. Tragedia s-a produs ieri dimineata in satul Anini. Suspectul a fost retinut pentru 72 de ore.

- O noua crima ingrozește Romania! Un barbat si-a injunghiat de mai multe ori sotia, apoi s-a sinucis. Totul s-a petrecut sub privirile copilului de 10 ani Un barbat si-a omorat sotia, in noaptea de duminica spre luni, injunghiind-o de mai multe ori, apoi s-a sinucis, aruncandu-se in gol de la etajul…

- Crima teribila in satul Covurlui, din raionul Leova. Un barbat de 48 de ani si-a omorat sotia in varsta de 38 de ani, dupa care s-a sinucis. Scena groaznica s-ar fi petrecut sub privirile fiului lor de doar cinci ani.