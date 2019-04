Stiri pe aceeasi tema

- Crima a avut loc duminica in localitatea El Tecal. Tanarul era singur cu bunica lui in momentul in care a comis prima crima. In momentul in care mama si sora lui au ajuns acasa, acesta le-a injunghiat mortal si pe acestea, potrivit Libertatea. Criminalul a fost retinut de politie. Deocamdata nu se cunosc…

- o tanara din Maramures, ucisa de fostul partener sub privirile disperate ale copiilor sai. Apropiatii tinerei spun ca desi avea un act de la judecator in buzunar, femeia era zilnic amenintata.

- O crima infioratoare s-a produs, in urma cu cateva zile, in Italia, la Marsala. Nicoletta Indelicato, o tanara romanca de 25 de ani, a fost gasita moarta, noaptea trecuta, pe un camp din Sant'Onofrio. Principalii suspecti sunt o alta romanca si iubitul ei italian.

- Crima infioratoare in raionul Hancesti. Un barbat de 68 de ani a fost gasit fara suflare in locuinta unei rude dupa ce ar fi fost omorat in bataie de propriul nepot. Tragedia s-a produs ieri dimineata in satul Anini. Suspectul a fost retinut pentru 72 de ore.

- Detalii INFIORATOARE despre crima care a ingrozit Romania! Vezi ce le-a spus polițiștilor tanarul care a dat foc iubitei.Prietena sa a fost gasita carbonizata.video Un tanar in varsta de 21 de ani, suspectat ca a provocat un incendiu intr-un apartament din municipiul Buzau, in urma caruia prietena sa…

- Surjit Athwal, in varsta de 27 de ani, era o tanara din orașul britanic Coventry, care a fost ademenita in India unde a fost drogata, ucisa și aruncata intr-un rau. Atacul a fost unul premeditat...

- "Autorul in varsta de 80 de ani este din comuna Ulmi. Victima in varsta de 59 de ani, tot din Ulmi, il ajuta pe autor la treburile gospodaresti. Se efectueaza cercetari sub coordonarea procurorului de caz, urmand a se propune masuri legale. La acest moment autorul are calitatea de inculpat, aflandu-se…