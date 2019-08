Raportul INML a confirmat ca oasele din butoiul gasit in curtea lui Gheorghe Dinca sunt ale Alexandrei Maceșanu. Familia cere și o expertiza internaționala. Dan Antonescu este de parere, potrivit declarațiilor facute la Antena 3, ca singura proba este telefonul Alexandrei catre 112.

”Singura proba ca a fost acolo- n.r. Alexandra in casa lui Gheorghe Dinca-, plus acel ADN gasit, cu privire la care se fac atatea comentarii pertinente și o sa mai discutam despre asta. Am vazut zeci de cadavre arse in incendii puternice, in mașini, cadavre peste care s-a pus foc. Erau cadavre carbonizate,…