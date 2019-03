Conducerea Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Covasna a anuntat joi ca a initiat procedurile pentru stingerea focarelor de pesta porcina africana aparute in judet in luna februarie.



"Conform procedurilor din Manualul operational privind pesta porcina africana, DSVSA Covasna a demarat actiunile necesare stingerii bolii in cele doua focare aparute in februarie 2019 din municipiul Sfantu Gheorghe-zona Orko, respectiv comuna Valea Crisului. (...) Este in curs de finalizare catagrafia si inspectia gospodariilor cu porcine din Ghidfalau, Ozun, Ilieni,…