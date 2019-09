Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat 116 proiecte in domeniul infrastructurii din Fondul de Dezvoltare și Investiții. Anunțul a fost facut de prim-ministrul Viorica Dancila, la inceputul ședinței de la Palatul Victoria. Și a confirmat vizita pe care o va face peste cateva zile in Statele Unite.

- "O sa propun alti trei, tot de la ALDE, nu o sa poata sa excluda toata organizatia. Eu cred ca domnul Tariceanu va analiza foarte bine acest lucru, este clar ca nu avut o decizie care sa intruneasca unanimitate in cadrul ALDE, vedem din ce in ce mai multi membri ALDE care sustin cooperarea si acest…

- Intr-o interventie publica, presedintele PNL Iasi, deputatul Costel Alexe, critica virulent lipsa de interes si indolenta cu care Guvernul si administratia locala PSD Iasi trateaza problema infrastructurii rutiere de la nivel judetean si regional, in conditiile in care Romania este codasa Europei cand…

- Catalin Nechifor a intervenit la Digi24 unde a amintit ceea ce a susținut și liderul PRO Romania, Victor Ponta, ca formațiunea lui Tariceanu trebuie sa iasa mai intai de la guvernare. ”E normal sa punem astfel de condiții, pentru ca daca am accepta sa ne aliem cu un partid aflat la guvernare,…

- Victor Ponta arata ca acești bani vor ingreuna situația Romaniei pe viitor și se intreaba cum se vor mai face investiții, din moment ce țara noastra va trebui sa plateasca imprumuturile. "Romanii sunt in vacanta/ si Guvernul se imprumuta pe seama lor! Insist cu aceste intrebari :…

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, infiintarea Departamentului pentru dezvoltare, promovare si monitorizare a proiectelor de investitii in infrastructura, a declarat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Executivului, potrivit agerpres.ro. Citește și: ALERTA - CCR a admis conflictul Parlament…

- Guvernul va aproba infiintarea unui departament pentru dezvoltarea, promovarea si monitorizarea proiectelor de investitii in infrastructura in subordinea prim-ministrului, a anuntat, miercuri, premierul Viorica Dancila. "Vom continua sa asiguram finantare pentru investitii, dar, in acelasi timp, ne…

