- Summerfest 2019 de la Cornișa AquaPark & Sports a fost precedat joi de o distracție pe cinste la cațiva kilometri de Botoșani. La Stauceni mai exact, acolo unde Primaria a organizat o noua ediție a zilei comunei.

- Incalzirea accentuata a vremii a adus cu sine o creștere masiva a numarului de clienți de la Cornișa Aquapark & Sports. In weekend-ul precedent s-a stabilit recordul de incasari de la inaugurarea uriașului complex.

- Primul weekend de vara veritabila la Botoșani a aratat cat de doritori sunt botoșanenii de un loc decent pentru imbaiere. Vremea calduroasa combinata cu ”Taverna racilor” amenajata in cadrul complexului a umplut duminica ștrandul de la Cornișa Aquapark & Sports.

- In ultimul episod din serialul „Liber ca pasarea cerului”, fermecatorul Orlando a intrat intr-o incurcatura, caci a fost la randul lui fermecat, fara vreo șansa de scapare, de nimeni alta decat soția clientului sau, care l-a angajat ca detectiv.

- La mai puțin de 24 de ore de la incheierea festivalului de la Cornișa Aquapark & Sports, primarul municipiului Botoșani, inițiatorul proiectului in anul 2008, a dorit sa transmita un mesaj tuturor participanților.

- Atmosfera de la Cornișa Aquapark & Sports a erupt la intrarea pe scena a lui Connect-R. Artistul a așteptat cateva minute in culise, timp in care spectatorii, mai ales cei mici, au inceput sa ii scandeze numele.

- Pe la ora 21:00 in fața spectatorilor de la Cornișa Aquapark & Sports a ajuns Feli, artista devenita cunoscuta dupa ce in 2012 a evoluat pana in semifinalele emisiunii-concurs Vocea Romaniei de la Pro TV.

- Prima seara a manifestarilor din cadrul Zilelor Orașului Botoșani, care coincid in acest an cu inaugurarea Cornișa Aquapark & Sports, au adus probabil cel mai mare numar de participanți de la sarbatorirea acestora din urma cu mai bine de doua decenii.